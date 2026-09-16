Epsteinove žrtve tužile njegovu ostavinu zbog zbirke dječje pornografije

Tužbom se nastoji proširiti pravna odgovornost za Epsteinova djela i izvan slučajeva žena koje su njegovu ostavinu tužile zbog seksualnih napada, na osobe koje je iskorištavao dok su bile djeca putem fotografija koje su on i njegovi suradnici snimili ili pribavili. U nekim su slučajevima te fotografije poslije distribuirane drugim osobama.