kolektivna tužba
Epsteinove žrtve tužile njegovu ostavinu zbog zbirke dječje pornografije
Dvije žene čije su fotografije iz vremena kada su bile djevojčice pronađene među pornografskim materijalima zaplijenjenima od Jeffreyja Epsteina podnijele su u srijedu kolektivnu tužbu kojom traže odštetu od ostavine pokojnog seksualnog prijestupnika za osobe koje se pojavljuju u njegovoj zbirci tisuća fotografija i videosnimki seksualnog zlostavljanja djece.
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Tužbom se traži najmanje šest milijuna dolara u ime više od 40 osoba, od kojih su se neke nalazile u takozvanoj „knjizi modela“ Jeffreyja Epsteina, zbirci seksualiziranih fotografija djece koju su savezni istražitelji 2019. zaplijenili u njegovu domu u New Yorku, navodi se u tužbi podnesenoj saveznom okružnom sudu na Manhattanu.
Druge osobe pojavljuju se na tisućama preuzetih videosnimki i fotografija seksualnog zlostavljanja djece te u drugim pornografskim materijalima pronađenima na posjedima pokojnog financijaša, navodi se u tužbi, piše Reuters.
Tužbom se nastoji proširiti pravna odgovornost za Epsteinova djela i izvan slučajeva žena koje su njegovu ostavinu tužile zbog seksualnih napada, na osobe koje je iskorištavao dok su bile djeca putem fotografija koje su on i njegovi suradnici snimili ili pribavili. U nekim su slučajevima te fotografije poslije distribuirane drugim osobama.
Tužba je podnesena protiv Epsteinova bivšeg odvjetnika Darrena Indykea i njegova bivšeg računovođe Richarda Kahna, suizvršitelja Epsteinove ostavine. Daniel Weiner, odvjetnik koji zastupa Indykea, odbio je komentirati slučaj. Kahnova odvjetnika nije bilo moguće odmah dobiti za komentar.
Jedna od tužiteljica, identificirana kao Jane Doe, tvrdi da je Epstein ukrao njezine djelomično nage fotografije snimljene kada je imala 12 godina. Druga, koja se koristi pseudonimom „Amy“, navodi da se pojavljuje u materijalima seksualnog zlostavljanja djece zaplijenjenima na Epsteinovim posjedima 2019., kojima se i danas razmjenjuje.
Hillary Nappi, odvjetnica koja zastupa tužiteljice, rekla je da bi tužba potencijalno mogla obuhvatiti tisuće osoba. U razgovoru je navela da većina ljudi prikazanih u Epsteinovoj zbirci nikada nije identificirana.
U tužbi se traži da Epsteinova ostavina i savezne vlasti surađuju s Nacionalnim centrom za nestalu i iskorištavanu djecu kako bi identificirali osobe iz zbirke i obavijestili ih. Također se traži da ostavina svakom članu kolektivne tužbe isplati po 150.000 dolara, uz dodatne naknade i kazne.
Epstein je 2008. osuđen zbog traženja seksualnih usluga od maloljetnice, a 2019. optužen je za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Nekoliko mjeseci poslije pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, a njegova je smrt proglašena samoubojstvom. Nikada nije kazneno gonjen zbog stvaranja, pribavljanja ili distribucije materijala seksualnog zlostavljanja djece.
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