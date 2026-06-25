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Što povezuje Epsteina, Izrael i smrtonosnu trgovinu mineralima u Kongu?
Bivši izraelski premijer Ehud Barak i Jeffrey Epstein blisko su surađivali u izvlačenju resursa iz Afrike. Novi dokumenti pokazuju vezu između osuđenog seksualnog prijestupnika, izraelskih obavještajaca i smrtonosne trgovine mineralima u Kongu.
Bivši izraelski premijer Ehud Barak blisko je surađivao s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom u potrazi za mineralnim, naftnim i plinskim resursima u Africi nakon Barakove ostavke na mjesto izraelskog ministra obrane 2013. godine, prema dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa i hakiranim porukama iz Barakova Gmail računa koje je pregledao Drop Site News.
Epstein je imao ključnu ulogu u Barakovu prijelazu iz vojnog u privatni sektor, tako što je privatizirane izraelske obavještajne usluge pakirao za prodaju policijskim državama diljem svijeta. Njih dvojica zajedno su stranim vladama nudili sigurnosne i nadzorne proizvode namijenjene stabilizaciji građanskih sukoba tijekom turbulentnih ranih 2010-ih.
Prepiska e-poštom pokazuje da se Barak oslanjao i na svoje cjeloživotne veze s izraelskim obavještajnim krugovima kako bi proširio poslovni trag u Africi, uključujući usluge bivšeg šefa Mossada koji je postao privatni vojni poduzetnik, Dannyja Yatoma. Yatom je bio direktor Mossada od 1996. do 1998., a zatim Barakov glavni sigurnosni savjetnik, nakon čega je do 2008. bio zastupnik u Knessetu. Od tada je savjetovao i sjedio u upravama različitih privatnih sigurnosnih tvrtki, poput Global Strategic Groupa, male tvrtke koja djeluje u središnjoj Africi, a vode je izraelski obavještajni veterani iz Mossada i Shin Beta.
Prijedlog za „Specijalnu postrojbu za noćno ratovanje”, pronađen u Barakovu Gmail računu, pokazuje da je Global Strategic Group 2013. obučavao elitnu specijalnu postrojbu u mineralima bogatim istočnim regijama Demokratske Republike Kongo. Prijedlog, označen kao „povjerljiv”, uključivao je studiju slučaja sukoba u Kivuu, u kojoj se Yatom hvalio da je obuka njihove tvrtke preokrenula tijek borbe protiv pobunjeničkog Pokreta 23. ožujka (M23) i okončala rat.
Studiju slučaja o Kongu i drugu komunikaciju iz Barakova inboxa, koja prikazuje njegove kontakte s Epsteinom i Yatomom, objavila je neprofitna zviždačka organizacija Distributed Denial of Secrets, kao dio niza dokumenata koje je objavila Handala, hakerska skupina za koju se sumnja da je povezana s iranskim Ministarstvom obavještajne sigurnosti. Drop Site News neovisno je provjerio i potvrdio autentičnost te arhive.
Yatom, koji je zanijekao da je ikada upoznao Epsteina, nije odgovorio na zahtjev za komentar. Osim njihove zajedničke veze s Barakom, nema javno dostupnih informacija koje povezuju Yatoma s Epsteinom.
„Nije li ovo savršeno za tebe”
Iako je Afrika dobila malo pozornosti u izvještavanju o Epsteinovu seksualnom zlostavljanju, kontinent je bio središnji dio njegove i Barakove zajedničke misije stjecanja i iskorištavanja elitnog političkog pristupa, napredne infrastrukture umjetne inteligencije te energetskih i mineralnih resursa. Drop Site je ranije izvijestio o Epsteinovoj ulozi u posredovanju sigurnosnog sporazuma između Izraela i Obale Bjelokosti te logističkog sporazuma između Nigerije i dubajskog brodarskog konglomerata DP World.
Datoteke Handale sadrže tisuće zapisa o Barakovim i Epsteinovim nastojanjima da tijekom 2010-ih steknu kontrolu nad naftom, plinom i mineralima diljem Afrike, koristeći Barakov ugled široko poštovanog bivšeg načelnika Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga. „S građanskim nemirima koji eksplodiraju u Ukrajini, Siriji, Somaliji, Libiji i očajem onih na vlasti”, napisao je Epstein Baraku u e-mailu 2014., „nije li ovo savršeno za tebe?” Barak je odgovorio: „Na neki način si u pravu. Ali nije jednostavno pretvoriti to u novčani tok.”
Taj novčani tok dolazio je iz financijskih interesa koji su poticali ratove. Dok se izraelski obučena postrojba borila protiv M23 u brdima Sjevernog Kivua u proljeće 2013., e-mailovi pokazuju da je Epsteinov emiratski suradnik Sultan Ahmed bin Sulayem otvarao zaseban kanal prema tadašnjem predsjedniku Konga Josephu Kabili, vezano uz ulaganja u rudarstvo, naftu, plin i prometnu infrastrukturu. Do 2018., godinu dana prije smrti, Epstein je tiho bio uključen u sankcijsku diplomaciju oko postupaka američkog Ministarstva financija protiv izraelskog rudarskog magnata koji je profitirao od kongolskih konfliktnih minerala.
U ljeto 2014., uz blisko Epsteinovo usmjeravanje, Barak je održavao kontakte sa sigurnosnim dužnosnicima u Gani, Nigeriji i Obali Bjelokosti, dok je istodobno pregovarao o strateškim ulaganjima u luke i naftnu imovinu diljem zapadne Afrike. Dana 28. srpnja 2014. e-mailovi pokazuju da je Yatom Baraku dostavio prodajne materijale za promociju Global Strategic Groupa kao privatnog pružatelja vojne obuke i operativne potpore.
Yatomova tvrtka nudila je specijalnu operativnu postrojbu kakva je bila osigurana kongolskoj vojsci tijekom prvog rata protiv M23 od 2012. do 2013. Program je obučavao protuteroristički odred „Tier One Strike Force”, elitnu postrojbu od 150 ljudi obučenu za noćne prepade, zasjede, protuterorizam, spašavanje talaca, snajperske operacije, termalno promatranje i izravne akcije.
Noćne operacije pod vatrom
Studija slučaja o Kongu tvrdila je da je izraelski obučena postrojba izvodila ponovljene noćne operacije pod vatrom u Sjevernom Kivuu te da su ti prepadi pomogli preokrenuti bojište u korist kongolske vojske. E-mailovi koje je objavio Wikileaks pokazuju da su se Nir i Omer Yatom, Dannyjevi sinovi, u isto vrijeme, u proljeće 2013., obratili zloglasnoj talijanskoj tvrtki Hacking Team radi kupnje cyberoružja „za državnu uporabu” u Kongu.
Od Epsteinove smrti sukob oko afričkih prirodnih resursa ušao je u novo poglavlje, dok Sjedinjene Države nastoje aktivno suzbiti dominantnu ulogu Kine u rudarskom sektoru Konga. Dana 27. travnja 2026. kongolska rudarska agencija objavila je stvaranje nove paravojne vojske za osiguranje rudnika i opskrbnih lanaca minerala.
Program sigurnosti rudnika opisan je kao inicijativa vrijedna 100 milijuna dolara u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, s ciljem da do kraja 2028. broji više od 20.000 ljudi. Američko veleposlanstvo u Kinshasi zanijekalo je da Washington financira tu rudarsku sigurnosnu silu. Odvojeno od toga, Kongo je također pristao prihvatiti osobe deportirane iz Sjedinjenih Država.
Washington sada promatra bogata kongolska nalazišta koltanske rude. Koltan se koristi za proizvodnju tantalnih kondenzatora, sposobnih isporučivati energiju elektronici u vrućim okruženjima, poput elektroničkih cigareta i gusto pakiranih poslužitelja u podatkovnim centrima. Rudnici koltana Rubaya u Sjevernom Kivuu, u blizini grada Gome na istočnoj granici Konga s Ruandom, pod kontrolom su pokreta M23, koalicije koju podupire Ruanda i koja je zauzela velike dijelove istočnog Konga.
Dana 30. travnja 2026. američko Ministarstvo financija uvelo je sankcije Kabili zbog njegove navodne potpore pobunjenicima M23. No prije više od desetljeća Kabila je predvodio Oružane snage DR Konga u borbi protiv M23. Rat u istočnom Kongu postao je jedan od najsmrtonosnijih i najtvrdokornijih sukoba na svijetu – sukob koji su multinacionalne rudarske kompanije i privatni vojni poduzetnici povezani s izraelskim obavještajnim službama željno nastojali iskoristiti.
Afrički svjetski rat
Epsteinov i Barakov interes za Kongo proizašao je iz duge povijesti američkih i izraelskih obavještajnih agencija koje su nastojale izvlačiti vrijedne minerale iz bivše belgijske kolonije. Kako bi se spriječilo da kongolski pokret za neovisnost preuzme rudarske resurse zemlje, CIA i belgijski časnici pomogli su u atentatu na prvog premijera Konga 1961. godine. Nova, Belgiji naklonjena vlada formalno je nacionalizirala rudarski sektor, ali je stranim tvrtkama dopustila da zadrže utjecaj putem zajmova i tehničke stručnosti te je pozvala izraelsku vojsku da obučava vojsku.
Usred raširene korupcije i državnog pljačkanja, rudarska proizvodnja Konga urušila se 1990-ih. Nakon genocida u susjednoj Ruandi, Kongo je postao mjesto višestranog građanskog sukoba poznatog kao „Afrički svjetski rat”. Rat je uključio vojske devet afričkih država i mnoge naoružane milicije, što je dovelo do milijuna smrti. Kako se sukob širio i prijetio vladavini središnje vlasti, strani rudarski interesi uključili su se u potporu tadašnjem kongolskom vladaru Laurentu Kabili, pretvarajući rudarske dogovore u pregovarački alat za opstanak njegova režima.
Među tim ulagačima bio je Dan Gertler, izraelski trgovac dijamantima čiji je djed osnovao Izraelsku burzu dijamanata. Izvješće UN-a iz 2001. tvrdilo je da je Gertler sklopio dogovor kojim će Kabili pomoći u pristupu izraelskom oružju i vojnoj obuci u zamjenu za monopol nad kongolskim dijamantima – dogovor utemeljen na „posebnim vezama” koje je, prema izvješću, Gertler imao s „nekim generalima u izraelskoj vojsci”.
Odvjetnici koji zastupaju Gertlera zanijekali su da je pomogao Kabili dobiti izraelsku vojnu potporu i ustvrdili da je dogovor sklopljen isključivo radi jačanja kongolske državne blagajne i pomoći zemlji u borbi protiv krijumčarenja koje su provodile milicijske skupine. Isto izvješće UN-a navelo je da se sporazum pokazao „katastrofom za lokalnu trgovinu dijamantima”, pozivajući se na izvore koji tvrde da vojna potpora na kraju nije ni pružena.
Godine 2001. Kabila je ubijen od strane vlastitog tjelohranitelja u predsjedničkoj palači, a vlast je preuzeo njegov sin Joseph. U proljeće 2002. mlađi Kabila imenovao je Gertlera svojim posebnim izaslanikom za američku vladu, a Gertler se sastao sa savjetnicom za nacionalnu sigurnost Condoleezzom Rice kako bi zatražio američku pomoć u okončanju rata. U srpnju 2002. potpisan je mirovni sporazum u Pretoriji kojim je predviđeno povlačenje ruandskih snaga, ali sukob u regiji Kivu nikada nije potpuno riješen.
Nakon rata, kongolska državna rudarska tvrtka Gécamines i dalje je kontrolirala rudnike u jugoistočnom bakrenom pojasu, ali je bila insolventna i trebala je financiranje kako bi rudnici postali profitabilni. Kabilina vlada prodala je velik dio bakreno-kobaltnog pojasa Gertleru i njegovu francusko-izraelskom poslovnom partneru Benyju Steinmetzu radi obnove rudnika. Kineske državne tvrtke također su osigurale financiranje i gradile infrastrukturu putem novog rudarskog zajedničkog pothvata pod nazivom Sicomines.
Tijekom globalne financijske krize 2008. cijene minerala naglo su pale zbog pada globalne potražnje, a Gécamines je bio prisiljen prodati dodatne dijelove bakrenog pojasa. U veljači 2009. Glencore je Gertlerovoj tvrtki dao tajni zajam od 45 milijuna dolara u zamjenu za politički pristup Kabilinu krugu, prema ugovoru objavljenom u curenju dokumenata Paradise Papers. Glencore je taj pristup iskoristio za kupnju dodatnih rudnika u regiji Katanga, povećavši svoj vlasnički udio na gotovo 80 posto.
Glencore je odbio komentirati ovu priču.
Slom tržišta također je pritisnuo Kabilinu vladu da postigne mir s pobunjenicima u istočnom Kongu. Mjesec dana nakon Glencoreova spašavanja, 23. ožujka 2009., Nacionalni kongres za obranu naroda (CNDP), veliki oružani pokret u Sjevernom Kivuu, sklopio je dogovor s Kabilinom vladom o formiranju službene političke stranke i integraciji u nacionalnu vojsku Konga.
Kabila je razbio strukturu CNDP-a, ali se mučio s discipliniranjem i kontrolom bivših časnika CNDP-a unutar nacionalne vojske. Suočeni s premještajem izvan Kivua i gubitkom kontrole nad kontrolnim točkama i mineralnim rutama, skupina bivših časnika CNDP-a odvojila se i 2012. osnovala Pokret 23. ožujka. Snage M23 ponizile su vojsku i nakratko zauzele Gomu u studenome 2012.
Izraelski plaćenici u Kongu
Ofenziva protiv M23 uz potporu UN-a započela je u ožujku 2013., dijeleći pobunjeničke snage po cestama, brdima i gradovima, uz pritisak topništva, raketa i helikoptera.
Taktička postrojba koju su obučavali izraelski plaćenici, prema Yatomovu izvješću podijeljenom s Barakom, dala je kongolskoj vojsci elitnu udarnu silu sposobnu kretati se po mraku, identificirati pobunjeničke položaje i izvoditi prepade pod vatrom, dok je šira kampanja uz potporu UN-a potiskivala pobunjenike prema ruandskoj granici.
Stabilizacija sigurnosne situacije otvorila je investicijske prilike koje je mreža ljudi povezanih s Jeffreyjem Epsteinom željela iskoristiti.
Kako se tijek rata u Kivuu mijenjao, e-mailovi pokazuju da je Epstein zamolio Sultana Ahmeda bin Sulayema, svog bliskog prijatelja i predsjednika logističkog konglomerata DP World iz UAE-a, da organizira sastanak s Kabilom. U to vrijeme DP World postupno je napredovao u razgovorima s Kabilom o ulaganju u dubokovodnu luku na kratkoj zapadnoj obali Konga. „Želi nam dati ulaganje u rudarstvo, naftu i plin”, napisao je Sulayem Epsteinu u svibnju 2013., dva mjeseca nakon početka ofenzive UN-a. „Spomenuo sam mu da imam američkog upravitelja fonda koji će sljedeći put doći sa mnom; to je vrlo srdačno pozdravio.”
AI „karta blaga”
Izraelski i američki sigurnosni kanali u Kongu posljednjih su godina dodatno sazreli.
Félix Tshisekedi prisegnuo je kao novi predsjednik Konga 24. siječnja 2019., u prvom mirnom prijenosu vlasti u postkolonijalnoj povijesti zemlje. Izbori su, međutim, bili vrlo sporni, uz široke optužbe za prijevaru i manipulacije, a Afrička unija izrazila je „ozbiljnu sumnju” u valjanost rezultata. Foreign Policy izvijestio je da je Kabila postigao tajni dogovor o podjeli vlasti s Tshisekedijem kako bi zadržao zakulisni utjecaj nad parlamentom, kabinetom i sigurnosnim aparatom zemlje.
Prema Bloombergovu izvješću, Yossi Cohen, tadašnji direktor Mossada, otputovao je u Kongo u lipnju 2019. u pratnji Gertlera kako bi se sastao i s Tshisekedijem i s Kabilom. Neki Tshisekedijevi suradnici zabrinuli su se da Mossad pomaže Kabili u nabavi oružja za mogući državni udar. Gertlerovi odvjetnici zanijekali su da se sastanak dogodio i tvrdili da Gertler nema „nikakav odnos” s bivšim šefom Mossada.
Novac i oružje koji pristižu u Kongo pokazuju da se kraj utrke za afričkim dragocjenim mineralima, koju potiču strane vojske, ne nazire. A s prodajom kongolskih rudnika stranim interesima, uključujući članove proširene mreže Baraka i Epsteina, malo će bogatstva izvađenog iz golemih resursa Konga završiti kod kongolskog naroda.
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