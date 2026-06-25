Što povezuje Epsteina, Izrael i smrtonosnu trgovinu mineralima u Kongu?

Prepiska e-poštom pokazuje da se Barak oslanjao i na svoje cjeloživotne veze s izraelskim obavještajnim krugovima kako bi proširio poslovni trag u Africi, uključujući usluge bivšeg šefa Mossada koji je postao privatni vojni poduzetnik, Dannyja Yatoma. Yatom je bio direktor Mossada od 1996. do 1998., a zatim Barakov glavni sigurnosni savjetnik, nakon čega je do 2008. bio zastupnik u Knessetu. Od tada je savjetovao i sjedio u upravama različitih privatnih sigurnosnih tvrtki, poput Global Strategic Groupa, male tvrtke koja djeluje u središnjoj Africi, a vode je izraelski obavještajni veterani iz Mossada i Shin Beta.