JASNA PORUKA
Merz zaoštrio retoriku: Tko ne financira Ukrajinu, ne može računati na sredstva EU-a
Čelnici država članica EU-a okupili su se u petak u Dublinu na neformalnom samitu na kojem će prvi put razgovarati o utjecaju umjetne inteligencije na društva i gospodarstvo te o daljnjoj pomoći Ukrajini i o tome tko treba predstavljati EU u mirovnim pregovorima.
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Na raspravu o umjetnoj inteligenciji pozvan je izvršni direktor poznate francuske tvrtke za razvoj umjetne inteligencije Arthur Mensch i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku Geoffrey Hinton, koji se smatra jednim od ključnih začetnika AI-a i kojeg se često naziva "kumom umjetne inteligencije".
Nakon što su u četvrtak na sastanku Europske političke zajednice u Dublinu čelnici oko 50 europskih zemalja raspravljali o ulozi Europe u naporima za mir u Ukrajini, danas će o tome raspravljati i čelnici 27 država članica EU-a.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa prihvatio je prijedlog talijanske premijerke Giorgije Meloni da se na dnevni red stavi pitanje tko će predstavljati EU u pregovorima o Ukrajini i s kojim mandatom.
Države članice se razilaze oko toga pitanja. Njemačka i Francuska smatraju da je o tome prerano razgovarati. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u četvrtak prije početka samita Europske političke zajednice da prije toga treba odrediti „jasnu viziju što Europa želi za Ukrajinu i za samu sebe”. Njemački kancelar Friedrich Merz je rekao da je Europa predstavljena u formatu E3 koji čine Francuska, Njemačka i Velika Britanija i da nema razloga to mijenjati.
Jedan dio članica smatra da Europsku uniju trebaju predstavljati čelnici njezinih institucija, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji po ugovoru predstavlja Uniju u svijetu i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
Što se tiče financiranja Ukrajine, Europska unija je obećala da će osigurati 45 milijardi eura što je dvije trećine od 70 milijardi eura na koliko su procijenjene dodatne potrebe ukrajinske države za sljedeću godinu. Na zadnjem sastanku Europskog vijeća Bugarska, Češka, Mađarska i Slovačka su najavile da neće sudjelovati u financiranju Ukrajine. S druge strane, njemački kancelar Friedrich Merz je zaprijetio da one članice koje ne sudjeluju u financiranju Ukrajine ne mogu računati na sredstva iz europskog proračuna.
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