Merz zaoštrio retoriku: Tko ne financira Ukrajinu, ne može računati na sredstva EU-a

Što se tiče financiranja Ukrajine, Europska unija je obećala da će osigurati 45 milijardi eura što je dvije trećine od 70 milijardi eura na koliko su procijenjene dodatne potrebe ukrajinske države za sljedeću godinu. Na zadnjem sastanku Europskog vijeća Bugarska, Češka, Mađarska i Slovačka su najavile da neće sudjelovati u financiranju Ukrajine. S druge strane, njemački kancelar Friedrich Merz je zaprijetio da one članice koje ne sudjeluju u financiranju Ukrajine ne mogu računati na sredstva iz europskog proračuna.