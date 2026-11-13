Upozorenje iz Europe: Rusi žele preoblikovati budućnost kontinenta po svojim uvjetima

"Nadamo se da će poruke iz Moskve biti prenesene u cijelosti i sa svim pojedinostima. Ostajemo u kontaktu sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom te ćemo razgovarati o trenutačnom stanju prije sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Kini", rekao je Ušakov.