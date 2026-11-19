ISTRAGA U TIJEKU
Europska komisija na meti kibernetičkog napada: Otkriveno kako je izveden
Europska komisija je u četvrtak potvrdila da je 22. listopada bila metom kibernetičkog napada, ali dok traje istraga ne može potvrditi tko bi mogao stajati iza napada.
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„Incident je otkriven 22. listopada, a potvrđen je nakon početne istrage 26. listopada. Tada smo odmah otvorili istragu i poduzeli preventivne mjere”, izjavio je na konferenciji za novinare glasnogovornik Komisije Thomas Regnier.
Upitan ima li Komisija naznake tko bi mogao stajati iza napada, Regnier je odbio odgovoriti. „Ne želim ulaziti u to dok traje istraga”, rekao je. Također nije odgovorio na pitanje je li postavljen ikakav zahtjev za otkupninom.
Dodao je da u ovoj fazi nisu otkrili nikakve dokaze o curenju podataka osoblja Komisije.
„Kao zaštitnu i preventivnu mjeru, privremeno smo isključili nekoliko aplikacija, a većina ih je u međuvremenu ponovno stavljena u funkciju”, dodao je Regnier. Potvrdio je da je riječ o kibernetičkoj kampanji generiranoj pomoću umjetne inteligencije.
Portal Politico je u četvrtak objavio da je prekid trajao više od 10 dana. Između ostalog, pojavili su se problemi s platformom za ljudske resurse koja upravlja obračunom plaća, evidencijom radnog vremena i sustavom za naknadu medicinskih troškova. Također su pogođene i prevodilačke usluge.
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