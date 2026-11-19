Sustavi ugašeni 10 dana
Hakerski napad na Europsku komisiju: Sazvan hitan sastanak
Europska komisija bila je meta kibernetičkog napada u kojemu su potencijalno ugroženi veliki iznosi osobnih podataka, a zbog incidenta koji je trajao desetak dana izvan funkcije bili su i pojedini interni sustavi, izvijestio je Politico.
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Europska komisija smatra da je uspjela suzbiti većinu napada, no još nije poznato kolika je šteta nastala, objavio je Politico pozivajući se na dužnosnika Europske unije.
Komisija u četvrtak ujutro nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.
Prema pisanju Politica, tijekom prekida rada, koji je trajao oko deset dana, privremeno je isključeno nekoliko sustava. Među njima su bili informatički sustavi za upravljanje ljudskim resursima, putem kojih se obračunavaju plaće i vodi evidencija radnog vremena, kao i sustav za obradu zahtjeva za povrat troškova liječenja.
Politico: EK je sazvala hitan sastanak
Glasnogovornik Europske komisije Thomas Regnier potvrdio je da je institucija reagirala na otkrivenu kibernetičku kampanju.
"Europska komisija poduzela je potrebne korake kao odgovor na otkrivenu kibernetičku kampanju", rekao je Regnier za Politico.
"Napadnuti su pojedinačni sustavi i, u skladu s našom uobičajenom praksom, obavijestili smo one na koje se to odnosi", dodao je.
Politico navodi i da je Komisija sazvala hitan sastanak svojeg najvišeg internog tijela za upravljanje krizama kako bi se raspravilo o kibernetičkim incidentima.
Povjerenica za tehnologiju Henna Virkkunen u srijedu je o situaciji izvijestila ostale članove Europske komisije
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