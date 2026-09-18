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EU ponudio Kanadi "pridruženo članstvo", hoće li isto napraviti i za Ujedinjeno Kraljevstvo?
Europska unija upravo je Kanadi ponudila „pridruženo članstvo u EU-u“. Ne očekujte da će isto učiniti za postbrexitovsku Britaniju.
Iznenađujuća najava predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen stigla je u srijedu tijekom njezina govora o stanju Unije u Strasbourgu.
„Dijelimo jedan ocean, iste vrijednosti i isti pogled na svijet“, rekla je, pozvavši kanadskog premijera Marka Carneyja da pomogne svojoj zemlji postati „prva pridružena članica Europske unije“.
Bi li Britanija mogla biti druga? Ideja o „pridruženom članstvu“ već je pobudila zanimanje nekih u Londonu.
Deset godina nakon što su birači odlučili napustiti EU, zastupnici vladajuće Laburističke stranke premijera Andyja Burnhama traže načine da postupno razgrade postojeći brexitovski aranžman bez ponovnog otvaranja starih političkih rana.
„Moramo biti što bliže EU-u, u nadi da ćemo pronaći put natrag“, rekla je laburistička zastupnica Bell Ribeiro-Addy, koja se svojedobno pobunila protiv stranačke linije i glasala protiv sporazuma o Brexitu bivšeg premijera Borisa Johnsona.
„Ako nas pridruženi status može približiti, makar i kao prijelazni korak, Britanija bi ga trebala zatražiti – a ne promatrati sa strane.“
Drugi laburistički zastupnik, Clive Lewis, rekao je za POLITICO: „Sve što nas može odmaknuti od katastrofalnog hiperatlanticizma Starmerove vlade i približiti EU-u mora se uzeti u obzir.“
„Prirodno pitanje“
Diplomati država članica EU-a skloni bližoj suradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom također razmatraju bi li takav status mogao odgovarati Britaniji.
„To je prirodno pitanje“, rekao je jedan diplomat EU-a za POLITICO na pitanje bi li Ujedinjeno Kraljevstvo moglo tražiti sličan sporazum.
Diplomat, kojemu je, kao i ostalim izvorima citiranima u ovom tekstu, zajamčena anonimnost kako bi mogao govoriti o osjetljivoj temi, dodao je: „Imamo nekoliko sličnih partnera koji bi bili zainteresirani i morat ćemo vidjeti što to znači u praksi.“
No donositelji odluka u Bruxellesu brzo su sasjekli tu ideju u korijenu.
Jedan visoki dužnosnik EU-a rekao je za POLITICO da se ponuda von der Leyen Kanadi odnosi na sklapanje posebnog aranžmana sa zemljom koja inače ne ispunjava uvjete za članstvo u EU-u. Nije namijenjena europskim zemljama koje imaju problema s obvezivanjem.
„Za razliku od Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva, Kanada nije u Europi“, rekao je visoki dužnosnik EU-a.
„Ne može se pridružiti EU-u. Norveška ne bi trebala gledati ovo i pomisliti: ‘Oh, i mi želimo više.’ Ovo nije za njih. Njihov put do toga jest članstvo u EU-u. Isto vrijedi i za Ujedinjeno Kraljevstvo.“
Utoliko je zgodno što britanska vlada trenutačno ni ne razmatra tu mogućnost, prema osobi upoznatoj sa stajalištima britanske vlade o politici prema EU-u.
Umjesto toga, Burnhamova vlada usredotočena je na dovršetak „resetiranja“ odnosa koje je započeo njegov prethodnik Keir Starmer. Taj relativno skroman program uključuje sporazum kojim bi se olakšala trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, uspostavu programa mobilnosti mladih i potpisivanje sporazuma o usklađivanju sustava trgovanja emisijama.
Sporazumi bi trebali biti finalizirani na samitu EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva koji bi se trebao održati do kraja godine. Datum sastanka, međutim, još nije određen, a pregovore su zakomplicirali sporovi oko protekcionizma EU-a u području čelika i javne nabave, kao i prijepori oko visine školarina koje plaćaju europski studenti na britanskim sveučilištima.
Vi kažete pridruženi član, ja kažem saveznik
Nije jasno hoće li prijedlog von der Leyen ikamo dovesti. Carney zapravo nije zatražio članstvo ni u čemu – umjesto toga, u utorak je sudionicima investicijskog samita u Torontu rekao da želi izgraditi „jedinstveni sigurnosni i gospodarski savez“ s Europom.
Izvješća objavljena uoči Carneyjeva govora prema kojima će predložiti pridruženo članstvo u EU-u, čini se, nisu se obistinila – iako je von der Leyen u srijedu reagirala kao da jesu.
U praksi Kanada i EU čak ni postojeće oblike suradnje ne koriste u punom opsegu. Deset država članica EU-a, među kojima su Francuska, Poljska i Italija, još nije ratificiralo sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade, CETA-u, gotovo desetljeće nakon njegova potpisivanja.
Unatoč tome, Ujedinjeno Kraljevstvo možda može izvući određene pouke iz odgovora EU-a na kanadski pristup.
„Čak i ako sve ovo ne ode dalje od izražene ambicije, nema sumnje da je Mark Carney pokazao što se može postići jasnom i ambicioznom porukom te usredotočenošću na zajedničke izazove umjesto na crvene linije“, rekla je za POLITICO Stella Creasy, zastupnica koja predsjeda organizacijom Labour Movement for Europe.
„Za Ujedinjeno Kraljevstvo to je otrežnjujući podsjetnik da će, ako ne obnovimo partnerstva za mir i prosperitet sa svojim susjedima, to učiniti drugi.“
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