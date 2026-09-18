EU ponudio Kanadi "pridruženo članstvo", hoće li isto napraviti i za Ujedinjeno Kraljevstvo?

Sporazumi bi trebali biti finalizirani na samitu EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva koji bi se trebao održati do kraja godine. Datum sastanka, međutim, još nije određen, a pregovore su zakomplicirali sporovi oko protekcionizma EU-a u području čelika i javne nabave, kao i prijepori oko visine školarina koje plaćaju europski studenti na britanskim sveučilištima.