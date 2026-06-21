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ANKETA THINK TANKA

Većina Britanaca razočarana Brexitom: Dvije trećine ih se želi vratiti u EU

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Hina
|
21. lip. 2026. 22:11
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PIXABAY
PIXABAY

⁠Do dvije trećine britanskih glasača, duž svih stranačkih linija, vjeruju da je britanska odluka za napuštanjem Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju, pokazala je anketa Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR).

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Anketa think tanka, provedena između 7. i 14. svibnja među više od 2000 ispitanika, pokazala je da dvije trećine ispitanika smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na ekonomiju.

"Desetljeće kasnije, Britanci su shvatili da će njihove nade za boljim životom izvan EU ostati neispunjene i da će Brexit potkopati britansku sposobnost da upravlja pitanjima za koja glasači najviše mare", rekao je čelnik ECFR-a, Mark Leonard.

Od ispitanih, 56 posto smatra da je napuštanje EU-a bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, 57 posto vjeruje da je Brexit umanjio prilike za mlade ljude i 57 posto vjeruje da je bilo "pogrešno" da Britanija napusti EU.

Dvije trećine ispitanika za povratak u EU

Tri trećine ispitanika sada žele bliže veze s EU, rekao je ECFR.

Anketa je pokazala da su Britanci izabrali Europu pred SAD-om kao poželjnijeg sigurnosnog partnera, dok samo 18 posto smatra SAD saveznikom.

Kontrola migracije bila je ključni fokus kampanje za Brexit, no anketa je pokazala da 56 posto Britanaca smatra da je britanski pristup nakon brexita propao i da bi podržali ponovnu uspostavu slobode kretanja s EU-om zbog bližih trgovinskih odnosa.

ECFR je rekao da je odvojena anketa koja je provedena diljem 15 EU zemalja pokazala da dvije trećine ispitanika podržava da se Britanija u budućnosti vrati u EU.

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brexit eu sad velika britanija

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