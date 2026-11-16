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Leon Zrnić

Nakon novih uhićenja oglasio se odvjetnik obitelji Periš

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16. stu. 2026. 16:36
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14.11.2025., Split- Gradjani odali pijetet Kristianu Josipu Perisu uz paljenje svijeca i 8 minuta sutnje Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon novih uhićenja u istrazi smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru oglasio se odvjetnik njegove obitelji Leon Zrnić.

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Poručio je da su Periševi očekivali proširenje istrage i nova privođenja jer smatraju da postoji sumnja u počinjenje više kaznenih djela.

Odvjetnik je upozorio na moguće propuste u liječenju i postupanju s pokojnim Perišem, ali i na nepravilnosti u medicinskoj dokumentaciji.

"Obitelj Periš očekivala je da će uslijediti nova uhićenja jer postoji sumnja u počinjenje cijelog niza kaznenih djela koja se odgovornim osobama mogu staviti na teret. Među njima je i nesavjesno liječenje, s obzirom na to da liječnica nije pratila vitalne znakove pokojnog Kristiana, kao ni ostali djelatnici. Sumnja se i na neistinito prikazivanje događaja u liječničkoj dokumentaciji, što je utvrdila i inspekcija Ministarstva", poručio je Zrnić, prenosi Dnevnik.hr.

Podsjetimo, policija je u ponedjeljak poslijepodne uhitila još četiri osobe – liječnicu, dvije medicinske sestre i medicinskog tehničara.

Prema policijskom priopćenju, sumnjiče ih za teško ubojstvo, odnosno kazneno djelo iz članka 111. točke 2. u vezi s člankom 20. stavkom 2. Kaznenog zakona.

To je uslijedilo nakon što su ranije uhićena četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor. Slučaj je izazvao i velike potrese u vodstvu Klinike. Nakon objave snimke postupanja prema Perišu ostavku je podnijela ravnateljica Majda Grah, a potom su ostavke dali i drugi članovi uprave te Upravnog vijeća.

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Teme
jankomir klinika za psihijatriju sveti ivan kristian josip periš leon zrilić

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