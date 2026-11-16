"Obitelj Periš očekivala je da će uslijediti nova uhićenja jer postoji sumnja u počinjenje cijelog niza kaznenih djela koja se odgovornim osobama mogu staviti na teret. Među njima je i nesavjesno liječenje, s obzirom na to da liječnica nije pratila vitalne znakove pokojnog Kristiana, kao ni ostali djelatnici. Sumnja se i na neistinito prikazivanje događaja u liječničkoj dokumentaciji, što je utvrdila i inspekcija Ministarstva", poručio je Zrnić, prenosi Dnevnik.hr.