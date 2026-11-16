Leon Zrnić
Nakon novih uhićenja oglasio se odvjetnik obitelji Periš
Nakon novih uhićenja u istrazi smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru oglasio se odvjetnik njegove obitelji Leon Zrnić.
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Poručio je da su Periševi očekivali proširenje istrage i nova privođenja jer smatraju da postoji sumnja u počinjenje više kaznenih djela.
Odvjetnik je upozorio na moguće propuste u liječenju i postupanju s pokojnim Perišem, ali i na nepravilnosti u medicinskoj dokumentaciji.
"Obitelj Periš očekivala je da će uslijediti nova uhićenja jer postoji sumnja u počinjenje cijelog niza kaznenih djela koja se odgovornim osobama mogu staviti na teret. Među njima je i nesavjesno liječenje, s obzirom na to da liječnica nije pratila vitalne znakove pokojnog Kristiana, kao ni ostali djelatnici. Sumnja se i na neistinito prikazivanje događaja u liječničkoj dokumentaciji, što je utvrdila i inspekcija Ministarstva", poručio je Zrnić, prenosi Dnevnik.hr.
Podsjetimo, policija je u ponedjeljak poslijepodne uhitila još četiri osobe – liječnicu, dvije medicinske sestre i medicinskog tehničara.
Prema policijskom priopćenju, sumnjiče ih za teško ubojstvo, odnosno kazneno djelo iz članka 111. točke 2. u vezi s člankom 20. stavkom 2. Kaznenog zakona.
To je uslijedilo nakon što su ranije uhićena četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor. Slučaj je izazvao i velike potrese u vodstvu Klinike. Nakon objave snimke postupanja prema Perišu ostavku je podnijela ravnateljica Majda Grah, a potom su ostavke dali i drugi članovi uprave te Upravnog vijeća.
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