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FOTO / Pucnjava u blizini Bijele kuće: Jedna osoba ubijena, više ranjenih, napadač u bijegu

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N1 Info , Hina
|
12. stu. 2026. 15:44
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Police officers take position at the site of what DC police says is a shooting, in Washington, DC, US, November 12, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
REUTERS/Aaron Schwartz

Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je ranjeno u četvrtak u pucnjavi u Washingtonu DC, objavili su mjesni mediji.

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Izgred se dogodio u četvrti poznatoj kao Logan Circle, oko 1,6 kilometara sjeveroistočno od Bijele kuće. Članica Gradskog vijeća Washingtona Brooke Pinto navela je u objavi na mreži X da se pucnjava dogodila u fitness-klubu VIDA te da je više ljudi ustrijeljeno.

Police officers work at the site of a shooting in Washington, DC, US, November 12, 2026. REUTERS/JONATHAN ERNST
REUTERS/JONATHAN ERNST

Prema izvješćima mjesnih medija, najmanje jedna osoba je ubijena, a više ih je ranjeno. Napadač, koji se zabarikadirao u zgradi, još nije uhićen, objavila je policija.

Glasnogovornik policije nije mogao potvrditi broj ranjenih.

Law enforcement officers work at the site of what DC police says is a shooting, in Washington, DC, US, November 12, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
REUTERS/Aaron Schwartz

"MPD je na mjestu AKTIVNE PUCNJAVE na području križanja 15. ulice i ulice P na sjeverozapadu. Tim za hitne intervencije MPD-a je na terenu. IZBJEGAVAJTE TO PODRUČJE", objavila je Metropolitanska policijska uprava (MPD) na društvenoj mreži X.

Policajci s puškama mogli su se vidjeti raspoređeni na obližnjim zgradama, a na tom su području bili deseci policijskih vozila.

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Teme
bijela kuća policijska intervencija pucnjava sigurnosna blokada washintgon

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