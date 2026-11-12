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FOTO / Pucnjava u blizini Bijele kuće: Jedna osoba ubijena, više ranjenih, napadač u bijegu
Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je ranjeno u četvrtak u pucnjavi u Washingtonu DC, objavili su mjesni mediji.
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Izgred se dogodio u četvrti poznatoj kao Logan Circle, oko 1,6 kilometara sjeveroistočno od Bijele kuće. Članica Gradskog vijeća Washingtona Brooke Pinto navela je u objavi na mreži X da se pucnjava dogodila u fitness-klubu VIDA te da je više ljudi ustrijeljeno.
Prema izvješćima mjesnih medija, najmanje jedna osoba je ubijena, a više ih je ranjeno. Napadač, koji se zabarikadirao u zgradi, još nije uhićen, objavila je policija.
Glasnogovornik policije nije mogao potvrditi broj ranjenih.
"MPD je na mjestu AKTIVNE PUCNJAVE na području križanja 15. ulice i ulice P na sjeverozapadu. Tim za hitne intervencije MPD-a je na terenu. IZBJEGAVAJTE TO PODRUČJE", objavila je Metropolitanska policijska uprava (MPD) na društvenoj mreži X.
Policajci s puškama mogli su se vidjeti raspoređeni na obližnjim zgradama, a na tom su području bili deseci policijskih vozila.
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