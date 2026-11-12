smrt u bolnici
Baksa: "Poštovani gospodine Mirando, nije bilo namjere? Dva krkana udarala su ga MMA udarcima"
Anka Mrak Taritaš (Glas) u slobodnom je govoru u Saboru upozorila na katastrofalan odnos države prema osobama s duševnim smetnjama, a Ivica Baksa (NPS) prozvao je Možemo! i zagrebačku gradsku vlast za šutnju u slučaju smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša u Jankomiru.
Mrak Taritaš je u iznošenju zastupničkih stajališta ustvrdila da se duševne bolesnike, ali i druge ranjive građane "sustavno čini nevidljivima" te da je u velikim ustanovama izolacija glavna metoda liječenja.
"Kada djelatnici unutar sustava osjete da državu nije briga za ono što se događa u izoliranim odjelima bolnica i pritom ih sustav ostavi preopterećene, premorene, preplašene i bez obvezne psihološke supervizije sve postaje mogućim. Kad je u pitanju odnos prema duševnim bolesnicima u sustavu, jasno je da nešto vrlo ozbiljno ne valja", naglasila je.
Ne može, kaže, tretman prisilno zatvorenih pacijenata ovisiti isključivo o nečijoj savjesti i empatiji niti sustav može sam sebe kontrolirati i nadzirati i zato mora postojati učinkovit nadzor neovisnih tijela, poput pučkog pravobranitelja.
"Tek kada država prestane skrivati i zlostavljati svoje najranjivije građane, kada uprave bolnica budu znale da neovisni nadzor može u svakom trenutku provjeriti što se događa u njihovim zatvorenim odjelima, zaštita ljudskog dostojanstva pacijenata, a i njihovih samih života može postati praksa na koju možemo računati", poručila je Mrak Taritaš.
Baksa: Gdje je nestala odlučnost Možemo?
Ivica Baksa iz Kluba NPS-a i NZ Branka Kolarića istaknuo je da bolnica mora biti mjesto sigurnosti, liječenja i zaštite, a ne mjesto na kojem čovjek koji je došao po pomoć izgubi život. Prozvao je zagrebačku gradsku vlast predvođenu s Možemo! pitajući - gdje su sada?.
"Gdje je vaša silna briga za ljudska prava? Gdje su vaše moralne lekcije? Sjećate se Georgea Floyda. Prije šest godina čelnici Možemo sudjelovali su na zagrebačkom prosvjedu. Klečalo se u znak solidarnosti s čovjekom koji je izgubio život u Americi. Ali danas je mladi čovjek izgubio život u bolnici čiji je osnivač Grad Zagreb, grad kojim upravo vi upravljate. Gdje je sada ta ista odlučnost? Ne možete biti lavovi kada treba napadati političke protivnike, a miševi kada treba pogledati vlastito dvorište", poručio je Baksa.
Imao je pitanje i za predsjednika Upravnog vijeća bolnice.
"Gospodine Mrsiću, vi niste slučajni promatrač. Jučer ste izjavili da je lako biti general nakon bitke i da nije bilo namjere. Dva krkana sa MMA udarcima su ga udarala i nije bilo namjere. Znači, slučajno su pali na njega. Poštovani gospodine Mirando, kada ste vi doznali za smrt pacijenta? Što je poduzelo Upravno vijeće?", pitao je Baksa.
Lipovac Pehar (DP): Sjećanje na stradanje Slavonskog Broda
Dubravka Lipovac Pehar (DP) podsjetila je na sutrašnji dan, 13. studenog, i sjećanje na stradanje Slavonskog Broda koji je tijekom Domovinskog rata, kako je naglasila, podnio jednu od najvećih žrtava među hrvatskim gradovima.
U Slavonskom Brodu je tijekom Domovinskog rata poginulo 182 civila i među njima 28 djece, istaknula je Lipovac Pehar.
"Slavonski Brod je, nažalost, hrvatski grad s najvećim brojem poginule djece u Domovinskom ratu. Djeca koja su trebala odrastati, ići u školu, osnivati svoje obitelji i danas vjerojatno biti roditelji", rekla je te dodala da se ne smije nikada zaboraviti kome se duguje današnja sloboda.
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