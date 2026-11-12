"Gdje je vaša silna briga za ljudska prava? Gdje su vaše moralne lekcije? Sjećate se Georgea Floyda. Prije šest godina čelnici Možemo sudjelovali su na zagrebačkom prosvjedu. Klečalo se u znak solidarnosti s čovjekom koji je izgubio život u Americi. Ali danas je mladi čovjek izgubio život u bolnici čiji je osnivač Grad Zagreb, grad kojim upravo vi upravljate. Gdje je sada ta ista odlučnost? Ne možete biti lavovi kada treba napadati političke protivnike, a miševi kada treba pogledati vlastito dvorište", poručio je Baksa.