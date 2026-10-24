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BLIŽE SE IZBORI

FOTO / Masovni prosvjed protiv Netanyahua u Tel Avivu: "Izrael nikada nije bio u ovakvoj situaciji"

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Hina
|
24. lis. 2026. 22:55
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Tel Aviv, prosvjed
REUTERS / Amir Goldstein

Tisuće ljudi okupile su se u Tel Avivu u subotu na velikim protuvladinim prosvjedima, tri dana uoči općih izbora koji se smatraju referendumom o premijeru Benjaminu Netanyahuu.

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Prosvjed je organiziralo Listopadsko vijeće, skupina koju su osnovale obitelji žrtava i talaca koje su 7. listopada 2023. godine oteli palestinski militanti, kako bi pozvali na odgovornost zbog propusta da se spriječi napad Hamasa koji je potaknuo rat u Gazi.

"Tri dana prije izbora, održat ćemo završni događaj kojim ćemo obilježiti tri godine borbe za otkrivanje istine, traženje odgovornosti i uspostavu državnog istražnog povjerenstva", napisalo je Listopadsko vijeće na X-u uoči skupa.

prosvjed, Tel Aviv
REUTERS / Ammar Awad

Ankete pokazuju da je tijesna utrka između desnog Netanyahuova bloka, koji je na vlasti od kraja 2022. godine i bloka njegova rivala Gadija Eisenkota, na desnom centru.

Posljednje ankete pokazale su da nijedan blok neće osvojiti većinu mjesta u izraelskom parlamentu.

Novinar agencije AFP rekao je da su tisuće ljudi marširale od središta Rabinova trga prema Trgu taoca, na kojem se održavao skup i koji je bio središnja točke za prošle protuvladine prosvjede tijekom kojih se zahtijevalo puštanje talaca iz Gaze.

"Tkogod nas je vodio u protekle četiri godine, radio je užasan posao", rekla je Hadas Feuershtein (68) AFP-u kratko prije početka skupa.

"Izrael nikad nije bio u situaciji u kojoj je sada", dodala je.

Listopadsko vijeće upozorilo je policiju na moguće "provokacije" provladinih agitatora.

prosvjed, Izrael
REUTERS / Ammar Awad

Skup se održava nakon višegodišnjeg zalaganja izraelskog civilnog društva i oporbenih stranaka za osnivanje neovisnog istražnog povjerenstva koje bi ispitalo sigurnosne propuste koji su doveli do događaja 7. listopada.

Netanyahuova vlada odbila je osnovati takvo neovisno tijelo, kakva je Izrael u prošlosti često osnivao radi istrage velikih propusta na državnoj razini.

Umjesto toga, predložila je osnivanje "političkog" povjerenstva, u kojem bi polovicu članova imenovala vladajuća koalicija, a drugu polovicu oporbeni zastupnici.

Čelnici oporbe izjavili su da će bojkotirati povjerenstvo koje imenuju političari.

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Teme
benjamin netanyahu izbori izrael prosvjed tel aviv

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