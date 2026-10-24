BLIŽE SE IZBORI
FOTO / Masovni prosvjed protiv Netanyahua u Tel Avivu: "Izrael nikada nije bio u ovakvoj situaciji"
Tisuće ljudi okupile su se u Tel Avivu u subotu na velikim protuvladinim prosvjedima, tri dana uoči općih izbora koji se smatraju referendumom o premijeru Benjaminu Netanyahuu.
Oglas
Prosvjed je organiziralo Listopadsko vijeće, skupina koju su osnovale obitelji žrtava i talaca koje su 7. listopada 2023. godine oteli palestinski militanti, kako bi pozvali na odgovornost zbog propusta da se spriječi napad Hamasa koji je potaknuo rat u Gazi.
"Tri dana prije izbora, održat ćemo završni događaj kojim ćemo obilježiti tri godine borbe za otkrivanje istine, traženje odgovornosti i uspostavu državnog istražnog povjerenstva", napisalo je Listopadsko vijeće na X-u uoči skupa.
Ankete pokazuju da je tijesna utrka između desnog Netanyahuova bloka, koji je na vlasti od kraja 2022. godine i bloka njegova rivala Gadija Eisenkota, na desnom centru.
Posljednje ankete pokazale su da nijedan blok neće osvojiti većinu mjesta u izraelskom parlamentu.
Novinar agencije AFP rekao je da su tisuće ljudi marširale od središta Rabinova trga prema Trgu taoca, na kojem se održavao skup i koji je bio središnja točke za prošle protuvladine prosvjede tijekom kojih se zahtijevalo puštanje talaca iz Gaze.
"Tkogod nas je vodio u protekle četiri godine, radio je užasan posao", rekla je Hadas Feuershtein (68) AFP-u kratko prije početka skupa.
"Izrael nikad nije bio u situaciji u kojoj je sada", dodala je.
Listopadsko vijeće upozorilo je policiju na moguće "provokacije" provladinih agitatora.
Skup se održava nakon višegodišnjeg zalaganja izraelskog civilnog društva i oporbenih stranaka za osnivanje neovisnog istražnog povjerenstva koje bi ispitalo sigurnosne propuste koji su doveli do događaja 7. listopada.
Netanyahuova vlada odbila je osnovati takvo neovisno tijelo, kakva je Izrael u prošlosti često osnivao radi istrage velikih propusta na državnoj razini.
Umjesto toga, predložila je osnivanje "političkog" povjerenstva, u kojem bi polovicu članova imenovala vladajuća koalicija, a drugu polovicu oporbeni zastupnici.
Čelnici oporbe izjavili su da će bojkotirati povjerenstvo koje imenuju političari.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas