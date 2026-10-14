"Bibi se bori za opstanak": Tko će sastaviti vladu u napetoj utrci za Knesset?

Umjetnica Atara (30) glasat će za Demokrate ljevičara Yaira Golana iako je za nju suviše militantan. “Vojska provodi oblik indoktrinacije, društvo nam je previše militarizirano. A vidjeli ste da 7. listopada vojska nije reagirala na vrijeme. Čemu nam onda to sve?”, pita se, dodajući ipak da je potrebno “sve samo da se Bibi makne s vlasti”.