slijede izbori
Netanyahu se suočava s neugodnim scenarijem: Njegovi protivnici mogli bi dobiti neočekivanu pomoć
Politički čelnici izraelske palestinske manjine pozvali su birače da u velikom broju izađu na izbore sljedećeg tjedna kako bi pomogli u smjeni premijera Benjamina Netanyahua i rušenju najdesnije vlade u povijesti Izraela, prenosi agencija Reuters.
Visoka izlaznost pripadnika arapske manjine, koja čini oko 21 posto izraelskog stanovništva, mogla bi utjecati na složene koalicijske pregovore u korist bloka protiv Benjamina Netanyahua, koji predvodi bivši vojni zapovjednik Gadi Eisenkot.
"Mi možemo osigurati formiranje nove vlade koja će donijeti promjenu", rekao je Mansur Abas, čelnik stranke Ujedinjena arapska lista.
Abas i drugi arapski čelnici suočavaju se s jednom velikom preprekom u nastojanju da njihova zajednica sudjeluje u budućoj vladi bez Netanyahua. Eisenkot je dosad isključivao mogućnost formiranja vlade s arapskim strankama za koje će glasati većina Palestinaca s izraelskim državljanstvom, navodeći nedostatak zajedničkih vrijednosti.
Međutim, Abas smatra da će biti prostora za preokret, pogotovo zbog političke računice.
Prema anketama, Eisenkotov raznoliki blok centrističkih, lijevih i desnih stranaka osvojio bi najviše glasova, ali ne dovoljno mandata za većinu. Stoga bi mu bila potrebna potpora arapskih stranaka, bilo njihovim sudjelovanjem u koaliciji ili izvana, kako bi se održala manjinska vlada.
"Želimo smijeniti desnu vladu, okončati ratove i takvu politiku, zaustaviti širenje naselja i pozabaviti se neuspjehom u zaustavljanju napada doseljenika. Također želimo vladu koja će pružati sigurnost i mir palestinskom i izraelskom narodu", rekao je Abas.
Eisenkot zasad ostaje pri svojem stajalištu. "Neću se povezivati ni s jednom arapskom strankom", izjavio je ovog mjeseca u jednom podcastu, među ostalim navodeći njihovo odbijanje da Hamas proglase terorističkom organizacijom.
Ako nijedan blok ne uspje formirati funkcionalnu vladu, moglo bi doći do perioda političkog zastoja, a potom i novih izbora u 2027. godine. Do tada će na vlasti ostati Netanyahu.
On ozbiljno shvaća mogućnost saveza Eisenkota i arapskih stranaka, ili barem u tome vidi priliku za mobilizaciju svojih pristaša. Njegova kampanja koristila se manipuliranim fotografijama i videosnimkama generiranima umjetnom inteligencijom kako bi prikazala njegove suparnike u prisnim susretima s arapskim čelnicima, ističe Reuters.
Na jednoj lažiranoj videosnimci, objavljenoj tijekom ljeta, Eisenkot trči livadom prema Abasu, koji ga dočekuje raširenih ruku.
Abasova politička karijera pokazuje da su takvi savezi mogući. Godine 2021. postao je prvi muslimanski političar arapskog podrijetla koji je postao član izraelske koalicijske vlade koju je predvodio Naftali Bennett, danas desni političar u Eisenkotovu bloku.
Ta se vlada raspala nakon 18 mjeseci, djelomično zbog neslaganja Bennetta i Abasa oko okupirane Zapadne obale. Abas smatra da bi se ovoga puta te razlike mogle prevladati. U nastojanju da pridobije potporu židovskih stranaka, na drugo mjesto izborne liste svoje stranke postavio je Yoava Segalovitza, bivšeg visokog policijskog dužnosnika.
"Time šaljemo poruku partnerstva sa židovskom zajednicom i židovskim građanima", kazao je Abas.
Očekuje se veća izlaznost arapskih birača
Izraelski izbori bit će prvi nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. i smatraju se svojevrsnim referendumom o Netanyahuu, najdugovječnijem izraelskom premijeru. Prema anketama, Eisenkotov blok osvojio bi 52 mjesta u Knesetu, koji ima 120 zastupnika, dok bi Netanyahuov vjersko-nacionalistički blok dobio 50 mandata.
Predviđa se da bi Abasova stranka osvojila pet mandata, a dodatnih osam pripalo bi Zajedničkoj listi, koaliciji triju arapskih stranaka.
Organizatori Abasove kampanje u Nazaretu nadaju se da će iskoristiti nezadovoljstvo Arapa Netanyahuom, ministrom financija Bezalelom Smotrichem i krajnje desnim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom, kao i frustraciju zbog porasta kriminala u njihovim zajednicama.
Prošlog tjedna aktivisti Abasove stranke dijelili su letke u blizini bazilike Navještenja u Nazaretu.
"Sada je više nego ikad potrebno izaći na izbore u velikom broju", rekao je 74-godišnji Gassan Bsoul, jedan od građana kojima su prišli. "Opasnost je veća nego prije", dodao je.
Izraelski anketari očekuju da će izlaznost arapskih birača biti veća nego na prethodnim izborima 2022. i 2020. godine. Istraživački institut Stat-Net, sa sjedištem u arapskom druškom gradu u blizini Haife, predviđa izlaznost od 63 posto, u usporedbi s 56 posto na izborima 2022. godine.
Dok Abas nastoji pozicionirati svoju stranku kao potencijalnog koalicijskog partnera, čelnici Zajedničke liste smatraju da bi jednako snažan utjecaj mogli ostvariti ostankom u oporbi.
Ahmad Tibi, jedan od čelnika Zajedničke liste, rekao je da je njegova skupina spremna vladu podupirati izvana.
Dodao je da bi Zajednička lista u slučaju vlade koju bi predvodio Eisenkot podržala glasovanje o osnivanju službenog istražnog povjerenstva za napad 7. listopada, što je jedan od prioriteta bivšeg vojnog zapovjednika i njegovih partnera.
"Naš je glavni prioritet uklanjanje ekstremno desne vlade Netanyahua, Smotricha i Ben-Gvira", rekao je Tibi.
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