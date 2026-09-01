Netanyahuova supruga optužila oporbenog čelnika: "Bio je odjeven i spreman u zoru 7. listopada…"

AP/Ariel Schalit

Supruga izraelskog premijera Sara Netanyahu sugerirala je u intervjuu, nekoliko tjedana uoči parlamentarnih izbora koji bi mogli biti vrlo tijesni, da je jedan od šefova oporbe imao saznanja o planu napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

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U intervjuu koji je u ponedjeljak navečer objavio Kanal 14 blizak vladi, Sara Netanyahu napala je Yaira Golana, vojnog generala koji vodi demokrate, lijevu stranku koja se protivi koaliciji na vlasti koju vodi Benjamin Netanyahu.

Golan je već bio „odjeven i spreman“ u zoru 7. listopada 2023., „dok drugi nisu znali ništa, uključujući i premijera“, izjavila je.

Te su riječi izazvale buru reakcija u oporbi. Golanova stranka oštro je na svom računu na platformi X osudila te izjave kao „podle i lažne“.

„Širenje teorija zavjere protiv generala Yaira Golana i blaćenje njegova herojstva 7. listopada prelaze crvenu liniju koja graniči s ludilom“, dodala je stranka.

Golan, bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga (IDF), otišao je 7. listopada na mjesto masakra na glazbenom festivalu Nova i sudjelovao u spašavanju više ljudi, za šta je kasnije dobio pohvale, navodi Times of Israel.

Prema anketi provedenoj u kolovozu, 40 posto Izraelaca i 63 posto birača sadašnje vladajuće koalicije smatra da je unutarnja izdaja dovela do masakra 7. listopada.