NOVA SIGURNOSNA ARHITEKTURA
Glavni ruski pregovarač: Mogli bi sklopiti sporazume o nenapadanju s članicama NATO-a
Viši ruski diplomat je u srijedu rekao da bi Moskva mogla sklopiti sporazume o nenapadanju s članicama NATO-a u sklopu nove sigurnosne arhitekture o kojoj se raspravlja na mirovnim pregovorima o ratu u Ukrajini.
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Vladimir Medinski, glavni ruski pregovarač kojima posreduju Sjedinjene Američke Države i koji su se ovog tjedna nastavili prvi put od veljače, u srijedu je rekao da je nov sigurnosni okvir za Europu bio središnja tema dvodnevnih pregovora u Abu Dhabiju, no nije iznio pojedinosti o tome što se raspravljalo.
Aleksej Drobinin, viši diplomat ruskog ministarstva vanjskih poslova, u srijedu je skicirao niz detaljnih prijedloga o toj ideji na sigurnosnoj konferenciji u Moskvi.
Prva opcija koju je predstavio bila je kolektivni obrambeni savez ili sporazumi o bilateralnoj uzajamnoj pomoći poput onih koje Rusija ima s Bjelorusijom i Sjevernom Korejom.
Druga mogućnost uključuje političke sporazume o tome da se neće pomagati suparnicima u slučaju agresije, nalik sporazumu koji Moskva ima s Iranom.
Treća opcija koju je predstavio tiče se bilateralnih sporazuma o nenapadanju.
Moskva spominje i posebna jamstva za članice NATO-a
"Naprimjer, sporazumi te vrste bi mogli biti postignuti, među drugim stvarima, s pojedinačnim državama članicama NATO-a koje bi potom dobile, naprimjer, dodatna individualna sigurnosna jamstva Ruske Federacije", rekao je Drobinin na konferenciji, prema videosnimci njegova govora objavljenoj na internetu.
Neki europski političari se protive bilo kakvoj raspravi o sigurnosnoj arhitekturi Europe, tvrdeći da se najprije mora postići napredak kada je riječ o Ukrajini, uključujući prekid vatre. Američki dužnosnici su jasno kazali da su otvoreni za takvu diskusiju.
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