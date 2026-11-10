POD OKRILJEM SAD-A
Završio prvi dan pregovora Rusije i Ukrajine: Razgovarali četiri i pol sata, ovo ostaju najveće prepreke
Prvi dan pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između Moskve i Kijeva, s ciljem pronalaženja trajnog rješenja za rat u Ukrajini, završio je u utorak nakon četiri i pol sata, kako navode ruski državni mediji.
Mirovni pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država prvi su takav trilateralni susret u osam mjeseci. Iako je američki predsjednik Donald Trump nedavno podigao očekivanja o mirovnom sporazumu ranijim komentarima o "velikom, lijepom dogovoru", promatrači ne očekuju pomak iz ovog kruga pregovora koji se nastavljaju u srijedu.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije u utorak u Moskvi da će se pregovori, na inicijativu SAD-a, usredotočiti na ključne elemente regionalnog sigurnosnog okvira. Sigurnosna jamstva za Ukrajinu i Rusiju trebala bi stupiti na snagu nakon "potpunog i sveobuhvatnog rješenja" sukoba. Istaknuo je da je Rusija izradila dokument o stajalištu o tome kako bi trebala izgledati buduća sigurnosna arhitektura u euroazijskoj regiji. Rusija se nada da će SAD biti dovoljno odlučan da uravnoteži interese obiju strana, dodao je.
Što traže Moskva i Kijev?
Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov izjavio je da je cilj postizanje trajnog mira. "Naši su glavni prioriteti prestanak neprijateljstava, pouzdana poslijeratna sigurnosna jamstva, gospodarski oporavak i razvoj Ukrajine te humanitarne mjere", objavio je Umerov na Telegramu.
Uz Umerova, ukrajinsko izaslanstvo čine predstojnik ureda predsjednika Kirilo Budanov, prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Serhij Kislica, zamjenik načelnika vojne obavještajne službe Vadim Skibicki i čelnik parlamentarne skupine predsjedničke stranke David Arahamia.
Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski rekao je da je prekid rata potreban u interesu i ukrajinskog i ruskog naroda. Rusko izaslanstvo uključuje Putinova savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova, zamjenike ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova i Mihaila Galuzina te časnike Glavnog stožera Igora Kostjukova i Jurija Šigarlovskog. Posljednji trilateralni sastanak održan je u Ženevi u veljači, nakon dva prethodna susreta u Abu Dhabiju.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se ne nalazi u UAE-u, izjavio je da su Ukrajina i njezini partneri spremni konstruktivno raditi "na mjerama deeskalacije, razvoju učinkovitih sigurnosnih jamstava i kretanju prema stvarnom miru".
U pregovorima posreduju Trumpovi izaslanici, Europa zasad izvan stola
Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner posreduju u pregovorima. Kushner je izjavio da su napetosti visoke, ali se nada da će pregovori tijekom dva dana biti produktivni. Mnoge ideje o kojima se raspravlja SAD je razradio zajedno s Europljanima i Ukrajincima, rekao je. Kushner je također napomenuo da je Washington posljednjih mjeseci vodio konstruktivne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Zelenskijem.
Prije početka trilateralnih pregovora s Rusijom, zapadni saveznici, uključujući Kushnera i Witkoffa, najprije su se sastali s ukrajinskim pregovaračkim izaslanstvom. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Italije, NATO-a i Europske komisije, prema objavi na Telegramu koju je podijelio Umerov, koji je i ravnatelj Vanjske obavještajne službe Ukrajine (SZRU).
Uz zapadnu podršku, Ukrajina se brani od ruske invazije već više od četiri i pol godine. Dosadašnji pregovori uz posredovanje SAD-a nisu donijeli pomak. Međutim, zaraćene strane već su u više navrata postigle dogovor o humanitarnim akcijama, uključujući razmjenu ratnih zarobljenika i posmrtnih ostataka vojnika.
Europske države nisu izravno za stolom tijekom trilateralnih pregovora, što je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u utorak opisao kao "ne u potpunosti" zadovoljavajuće. Wadephul je pregovore u UAE-u ipak opisao kao "značajan korak" prema tome da Europa u budućnosti bude potpunije uključena u pregovore.
"Bilo kakve smislene rasprave o europskoj sigurnosnoj arhitekturi mogu se voditi tek nakon što se postigne prekid vatre u Ukrajini", izjavila je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. "I to se mora dogoditi na odgovarajućem forumu, posebno sa saveznicima iz NATO-a i članicama EU-a."
Prema Kushneru, europski partneri obavještavaju se tek na marginama susreta. Širi format koji uključuje sudjelovanje Europe uslijedit će tek nakon što se postigne napredak.
Teritorijalna pitanja ostaju najveća prepreka
Moskva je okupirala i ilegalno pripojila velika područja istočne Ukrajine nakon invazije 2022. godine, a kontrolira poluotok Krim od sukoba 2014. godine, što ukupno čini oko petinu ukrajinskog teritorija. Kijev odbija svako dobrovoljno povlačenje s teritorija koji još uvijek kontrolira, uključujući utvrđene gradove Slavjansk i Kramatorsk.
Ususret najnovijim pregovorima, dvije su strane ponovno razmijenile napade. Rusija je ponovno napala energetsku infrastrukturu, a Ukrajina je dronovima izazvala požar u jednoj od najvećih ruskih rafinerija nafte u Lenjingradskoj oblasti. Dvije su osobe poginule u ruskom napadu u središnjoj ukrajinskoj Viničkoj oblasti, priopćile su u utorak ukrajinske vlasti.
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