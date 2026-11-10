Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije u utorak u Moskvi da će se pregovori, na inicijativu SAD-a, usredotočiti na ključne elemente regionalnog sigurnosnog okvira. Sigurnosna jamstva za Ukrajinu i Rusiju trebala bi stupiti na snagu nakon "potpunog i sveobuhvatnog rješenja" sukoba. Istaknuo je da je Rusija izradila dokument o stajalištu o tome kako bi trebala izgledati buduća sigurnosna arhitektura u euroazijskoj regiji. Rusija se nada da će SAD biti dovoljno odlučan da uravnoteži interese obiju strana, dodao je.