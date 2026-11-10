Rusija i Ukrajina sjele za isti stol, ali ključni spor ostaje: Ni Putin ni Zelenski ne žele popustiti

Obraćajući se izaslanicima na početku sastanka, Kushner je izjavio da Sjedinjene Države imaju dobre ideje o tome kako ostvariti napredak te da je Trump predan postizanju mira. "Uistinu je tražio od nas da uložimo dodatni trud kako bismo pokušali pronaći rješenje koje će, nadamo se, okončati rat, ali i ostaviti obje strane u znatno snažnijoj poziciji" za ostvarivanje njihovog punog potencijala, rekao je Kushner.