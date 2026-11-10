PREGOVORI U ABU DHABIJU
Rusija i Ukrajina sjele za isti stol, ali ključni spor ostaje: Ni Putin ni Zelenski ne žele popustiti
Pregovori između Rusije i Ukrajine počeli su u utorak u Abu Dhabiju, prvi put od veljače, u sklopu novog američkog pokušaja da se okonča rat u Ukrajini. Sastanak se održava uz posredovanje SAD-a, a nakon prvog kruga razgovora sudionici nisu davali izjave.
Sastanak koji se održava uz posredovanje SAD-a dolazi nakon američkih kontakata s objema stranama proteklih tjedana, za koje je Trumpov predstavnik Jared Kushner rekao da su smanjili razlike u njihovim stajalištima.
Obraćajući se izaslanicima na početku sastanka, Kushner je izjavio da Sjedinjene Države imaju dobre ideje o tome kako ostvariti napredak te da je Trump predan postizanju mira. "Uistinu je tražio od nas da uložimo dodatni trud kako bismo pokušali pronaći rješenje koje će, nadamo se, okončati rat, ali i ostaviti obje strane u znatno snažnijoj poziciji" za ostvarivanje njihovog punog potencijala, rekao je Kushner.
Unatoč američkom optimizmu, zaraćene strane i dalje su daleko od dogovora o uvjetima mogućeg rješenja, više od četiri i pol godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kontrolira oko petine teritorija svojeg susjeda.
Prvi krug pregovora završio je bez izjava bilo koje od strana. Drugi dan pregovora zakazan je za srijedu.
Trump je pojačao pritisak na Kijev da postigne neku vrstu dogovora, poručivši prošlog mjeseca da je vrijeme da Ukrajina okonča rat ili se suoči s "vrlo lošim slijedom događaja".
Prošlog je tjedna izjavio da je rat blizu rješenja u obliku "velikog i lijepog sporazuma" koji bi mogao obuhvatiti sigurnost cijele Europe. Međutim, često je predviđao pomake koji se naposljetku nisu ostvarili.
Moskva i Kijev imaju različite uvjete za mir
Glavni ukrajinski izaslanik Rustem Umerov rekao je u uvodnom obraćanju da Kijev želi postići sigurnosna jamstva i trajni mir.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov istaknuo je da Moskva prednost daje pregovorima o širokom europskom sigurnosnom okviru prije nego što se pristupi rješavanju pojedinosti samog rata.
"Zamisao o definiranju jasnih parametara buduće sigurnosne arhitekture, pa tek potom prelasku na rješavanje samog rusko-ukrajinskog sukoba, potpuno je razumna", rekao je novinarima u Moskvi.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je iznijela suprotno stajalište, poručivši da bi do širih sigurnosnih razgovora trebalo doći tek nakon prekida vatre.
Lavrov je ponovno odbio prijedlog o prekidu vatre, rekavši da Europljani time pokušavaju osigurati predah za Ukrajinu.
Europljani traže svoje mjesto za pregovaračkim stolom
Novi američki pritisak za postizanje dogovora potaknuo je europske dužnosnike da zatraže svoje mjesto za pregovaračkim stolom kako bi se okončao najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata.
Prije početka glavnog sastanka, Ukrajinci su se odvojeno sastali s predstavnicima Europe, NATO-a i Europske unije te dvojicom američkih izaslanika, Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom.
Francuska je poručila da ne može biti trajnog mira u Ukrajini bez rješavanja pitanja europske sigurnosti, što zahtijeva izravno sudjelovanje Europljana.
Rusija je jasno dala do znanja da ne vidi mjesto za Europljane na sastanku s Ukrajincima i Amerikancima.
Mogući kompromis oko teritorija
Uoči pregovora, Trump je izjavio da Washington primjećuje "vrlo snažnu sklonost" prema okončanju rata te da su obje strane "umorne od borbi".
Međutim, javno nema nikakvih naznaka da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman odustati od zahtjeva da Ukrajina preda cijelu istočnu regiju Donbas prije postizanja mirovnog sporazuma.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne želi predati teritorij za čiju su obranu dali živote njegovi vojnici.
Zelenskij je uoči pregovora izjavio da se pregovaračka pozicija Ukrajine poboljšava zahvaljujući nedavnim uspjesima na bojištu, koji uključuju i vraćanje dijela teritorija u Donjecku, rudarskom području Donbasa.
"Ukrajinske snage trenutačno uistinu jačaju pregovaračku poziciju Ukrajine", rekao je Zelenski u ponedjeljak. Istaknuo je da Rusija trpi "rekordne gubitke", što Moskva osporava, te pozvao Washington da uvjeri Kremlj da okonča rat.
Američki pregovarači vjeruju da bi Zelenski i Putin mogli biti spremni na kompromis oko teritorija, pri čemu bi svaka strana učinila manje ustupke, rekao je u ponedjeljak američki dužnosnik za Reuters.
Prema predloženom sporazumu, Ukrajina bi dobila okončanje rata, sigurnosna jamstva i plan za pristupanje Europskoj uniji.
Visoki ukrajinski dužnosnik zanijekao je da bi vlada razmatrala takve ustupke, istaknuvši da se o teritorijalnim pitanjima može raspravljati samo na razini čelnika i u kontekstu odgovarajućih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.
Rat se nastavlja unatoč pregovorima
Rusko napredovanje na bojištu gotovo je u potpunosti zaustavljeno, no Moskva i dalje silovito napada ukrajinske gradove i energetska postrojenja, a Ukrajina je pojačala napade na rafinerije nafte i drugu infrastrukturu duboko unutar Rusije.
Tijekom noći ruske su snage izvele zračne napade na 10 ukrajinskih regija, ciljajući pet glavnih trafostanica, što je uzrokovalo prekide u opskrbi električnom energijom i usmrtilo dvoje ljudi, navode dužnosnici.
Rusija je priopćila da je u ukrajinskom napadu dronom oštećen industrijski pogon u sjevernom gradu Novgorodu.
Izvori iz industrije rekli su za Reuters da su napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije nafte od kraja listopada smanjili ruske kapacitete za preradu nafte za oko 30 posto.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare