Mirovni pregovori
Ukrajina odbila Trumpov prijedlog: "Nikada to nećemo napraviti"
Kijev je odbacio prijedlog prema kojem bi Rusija preuzela potpunu kontrolu nad crtom bojišnice u Donbasu.
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Ukrajina je odbacila novi američki prijedlog o prekrajanju svojih granica u pokušaju deblokade mirovnih pregovora s Rusijom, doznaje The Telegraph.
Mirovni izaslanici Donalda Trumpa predložili su teritorijalni kompromis prema kojem bi Rusija mogla tvrditi da ima potpunu kontrolu nad crtom bojišnice u regijama Donbasa, a da pritom Kijev ne mora predati gradove koje još uvijek drži pod svojom kontrolom.
Američki napori za okončanje rata uglavnom su zapeli zbog ruskih zahtjeva da Ukrajina prepusti oko 5200 četvornih kilometara teritorija u Doneckoj i Luhanskoj oblasti koje ruska vojska dosad nije uspjela osvojiti.
Uoči pregovora održanih u utorak u Abu Dhabiju, Trump je sugerirao da će poslijeratna Ukrajina imati "drukčiji oblik", dok su američki dužnosnici dali naslutiti da je Kijev u privatnim razgovorima pokazao određenu fleksibilnost u pogledu teritorijalnih ustupaka.
Međutim, ukrajinski izvor blizak pregovorima izjavio je za The Telegraph:
"Ukrajinsko izaslanstvo nikada nije razgovaralo ni o kakvim ustupcima kada je riječ o teritorijima koje Rusija okupira."
"Ukrajina to nikada neće priznati, ni de facto ni de jure. To je oduvijek bilo naše stajalište za pregovaračkim stolom", dodao je.
Pregovori nastavljeni nakon devet mjeseci
Ukrajina i Rusija u utorak su nastavile izravne pregovore nakon devetomjesečne stanke u mirovnom procesu koji se odvija uz američko posredovanje i koji snažno zagovara Trump.
Dužnosnici su se sastali u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, a pregovore su posredovali Jared Kushner, zet američkog predsjednika, i Steve Witkoff, također Trumpov mirovni izaslanik.
Budući da je prostor za razgovore o teritorijalnim pitanjima bio ograničen, američki pregovarači usredotočili su se na poslijeratna sigurnosna jamstva koja bi trebala spriječiti izbijanje novog rata u slučaju postizanja prekida vatre.
Na otvaranju pregovora Kushner je izjavio:
"Pitanje koje nam Europljani najčešće postavljaju jest jesu li Rusi i predsjednik Putin doista spremni na mir."
"Na temelju onoga što smo Steve i ja čuli od njega, možemo s velikim uvjerenjem reći da vjerujemo da jesu, pod odgovarajućim uvjetima", dodao je.
Nakon završetka pregovora ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenim mrežama da su razgovori bili "konstruktivni i prilično sadržajni".
"Imali su vremena razgovarati o potrebi i mogućim okvirima humanitarnih mjera. Oslobađanje zarobljenika prioritet je. Detaljno su razgovarali o sadržaju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu i temeljima koji bi osigurali njihovo dugoročno funkcioniranje", poručio je Zelenski.
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