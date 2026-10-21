UPOZORENJE UN-A
Globalno zagrijavanje izmiče kontroli: "Čak je i najoptimističniji scenarij loš"
Prema novim procjenama, globalno zagrijavanje premašit će prethodna predviđanja, pri čemu čak i najoptimističniji scenarij predviđa porast prosječne temperature za 1,7 do 1,8 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina do sredine stoljeća, pokazalo je izvješće UN-a objavljeno u srijedu.
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Unatoč brzom širenju obnovljivih izvora energije i klimatskim politikama kojima se smanjuju emisije u mnogim zemljama, u izvješću se navodi da su za ostvarenje tog najpovoljnijeg ishoda i dalje potrebna „hitna i stroga” smanjenja emisija.
U izvješću Programa Ujedinjenih naroda za okoliš navodi se da bi emisije stakleničkih plinova do 2030. trebale pasti za 18 posto u odnosu na razine iz 2025., do 2035. za 45 posto, a do 2040. za 69 posto. Prema trenutačnim nacionalnim planovima, emisije bi se do 2030. smanjile za samo 5 do 8 posto, a do 2035. za 11 do 15 posto.
Svijet na putu prema zagrijavanju od 2,8 stupnjeva
Prema procjenama iz izvješća, uz trenutačne politike globalno zagrijavanje do 2100. iznosit će 2,8 stupnjeva Celzija, odnosno 2,6 stupnjeva ako zemlje u potpunosti provedu postojeća klimatska obećanja. Obje su procjene više od onih iz prošle godine, što odražava povlačenje SAD-a iz Pariškog sporazuma i izmijenjene procjene povijesnih emisija.
Dok se zemlje pripremaju za sljedeći krug klimatskih pregovora, COP31, koji će se održati u Turskoj, glavni tajnik UN-a António Guterres izjavio je kako je ključno ne odustati od napora za ograničavanje emisija koje potiču poplave, požare i druge prirodne katastrofe.
„Prekoračenje temperaturnog praga ne znači predaju. Još uvijek možemo osigurati da ono bude što manje i što kraće moguće te vratiti temperature ispod 1,5 stupnjeva do kraja stoljeća”, rekao je.
Povratak na 1,5 stupnjeva ovisi o uklanjanju CO2
Prema Pariškom sporazumu iz 2015. godine, zemlje su se dogovorile nastojati zadržati porast prosječne temperature znatno ispod 2 stupnja Celzija, a idealno na 1,5 stupnjeva.
Budući da se ograničavanje zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzija bez prekoračenja tog praga ili uz njegovo ograničeno prekoračenje više ne smatra ostvarivim, Program Ujedinjenih naroda za okoliš naveo je da njegov novi scenarij „najmanjeg mogućeg” prekoračenja daje približno 50-postotnu vjerojatnost da bi se temperature do 2100. mogle vratiti na 1,5 stupnjeva Celzija ili niže.
U izvješću se navodi da klimatski planovi predstavljeni od prošle godine gotovo uopće nisu utjecali na projekcije budućeg zagrijavanja te da bi povratak na 1,5 stupnjeva Celzija ovisio o uklanjanju ugljikova dioksida u velikim razmjerima, čija je izvedivost neizvjesna.
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