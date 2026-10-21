Globalno zagrijavanje izmiče kontroli: "Čak je i najoptimističniji scenarij loš"

U izvješću Programa Ujedinjenih naroda za okoliš navodi se da bi emisije stakleničkih plinova do 2030. trebale pasti za 18 posto u odnosu na razine iz 2025., do 2035. za 45 posto, a do 2040. za 69 posto. Prema trenutačnim nacionalnim planovima, emisije bi se do 2030. smanjile za samo 5 do 8 posto, a do 2035. za 11 do 15 posto.