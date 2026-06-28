Možemo li još spasiti klimu ili samo sjesti pod 'klimu' i čekati? "Nije kasno ako se fokusiramo na tri stvari"

Sada, mjesec dana kasnije, kada se obistinjuje ono što je rekao - dio Europe (Francuska, Španjolska...) doslovno se prži na temperaturama koje "probijaju" 40 stupnjeva Celzijevih, a do kraja tjedna i u Hrvatskoj se očekuju slične temperature - Grisogona nismo pitali za kratkoročna i srednjoročna predviđanja, nego smo mu postavili naizgled jednostavno pitanje: Može li se još išta učiniti da se klima popravi?