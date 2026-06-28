PAKLENE TEMPERATURE
Možemo li još spasiti klimu ili samo sjesti pod 'klimu' i čekati? "Nije kasno ako se fokusiramo na tri stvari"
Prije mjesec dana, potkraj svibnja, kada je Hrvatsku zahvatio prvi ovosezonski toplinski val, atmosferski fizičar Branko Grisogono rekao nam je kako "idemo prema točki vrenja" i da će ova godina vjerojatno biti najtoplija u povijesti mjerenja temperatura zraka.
Oglas
"Bit će novih rekorda. U sve toplijoj klimi nastaje sve više ekstrema. Europa će sigurno 'probijati' preko 40 stupnjeva u valovima od nekoliko dana", kazao nam je tada.
Sada, mjesec dana kasnije, kada se obistinjuje ono što je rekao - dio Europe (Francuska, Španjolska...) doslovno se prži na temperaturama koje "probijaju" 40 stupnjeva Celzijevih, a do kraja tjedna i u Hrvatskoj se očekuju slične temperature - Grisogona nismo pitali za kratkoročna i srednjoročna predviđanja, nego smo mu postavili naizgled jednostavno pitanje: Može li se još išta učiniti da se klima popravi?
"Može. Može se učiniti, ali to je dugotrajan proces", odgovorio nam je.
Otpad, proizvodnja energije i hrane
Štoviše, konkretno je naveo tri područja na kojima je popravak moguć ako se žurno i mudro djeluje.
"Briga o otpadu, proizvodnja energije i proizvodnja hrane. Na te tri stvari treba imati fokus da bi mogli nešto popraviti."
Ta tri područja koja ističe Grisogono ponajviše utječu na klimatske promjene i globalno zagrijavanje.
U procesu odlaganja otpada nastaju velike količine stakleničkih plinova, ponajviše ugljičnog dioksida i višestruko snažnijeg i opasnijeg - metana. O štetnim izgaranjima fosilnih goriva u industriji i prometu sve je manje-više već poznato. Skoro dvije trećine stakleničkih plinova nastaje pri proizvodnji energije. Proizvodnja hrane, naročito kada je intenzivna i kada se u njoj koriste velike količine umjetnih gnojiva i pesticida, a zatim prijevoz i skladištenje hrane iziskuju ogromnu potrošnju energije koja posljedično utječe na globalno zagrijavanje.
"Situacija je loša, ali nije beznadna"
Država mala poput Hrvatske ne može učiniti puno u kontinentalnim ili globalnim razmjerima, to je stvar zajedničkog djelovanja. No svaka država pa i mala poput Hrvatske može dati svoj doprinos.
"Problem je univerzalan, sveopći, ali svi pojedinačno možemo djelovati. Proizvodnja hrane ima sramotno loš tretman u Hrvatskoj. I promet se jako loše tretira u Hrvatskoj. Stvaramo više otpada nego što treba, ne znamo reciklirati. Hrvatska u tome nije baš najbolja. Imamo dobre primjere, neke dobre tvrtke, ali Vlada i resorna ministarstva nisu na tom nivou, nemaju viziju kako se ponašati prema okolišu. U poljoprivredi fokus treba biti na domaćoj proizvodnji, OPG-ovima i minimalnom prskanju pesticidima", kaže Grisogono.
I komunalne vlasti, dodaje, mogu nekim sitnim pomacima pridonijeti poboljšanju stanja. Primjerice, s više ozelenjivanja i manje asfaltiranja urbanih površina.
"Situacija je loša - lagao bih kada bih rekao da nije, ali nije beznadna. Još uvijek postoji šansa", kaže.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas