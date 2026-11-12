Gaza
VIDEO / Izraelski zračni udar pogodio bolnicu: Najmanje šestero ubijenih
Timovi civilne zaštite potvrdili su da su završili operacije pretraživanja i pregleda terena nakon izraelskog zračnog napada na medicinski kompleks Nasser.
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U bolnici je ubijeno šest Palestinaca, a više od 20 osoba je ozlijeđeno, uključujući medicinsko osoblje i pacijente, piše Al Jazeerina dopisnica iz Gaze.
Napad je bio usmjeren na drugi kat medicinskog kompleksa Nasser u Khan Younisu. Riječ je o jednoj od najvećih bolnica u Pojasu Gaze i jedinoj bolnici koja još uvijek stoji u Khan Younisu, a pruža zdravstvenu skrb za najmanje 500.000 ljudi na jugu Gaze.
Većina ubijenih i ozlijeđenih bili su pacijenti, uključujući osobe koje su sljedećeg dana trebale biti podvrgnute operaciji. Spavali su u bolnici nakon što su danima čekali da dođu na red za liječenje.
Gaza's Civil Defence says an Israeli strike on Nasser Hospital has killed at least six Palestinians. The strike in Khan Younis also injured at least 20 other people, including staff. https://t.co/KmPtuQZUw7— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2026
Lokalni stanovnici i očevici rekli su nam da je eksplozija bila iznenadna. Nije bilo nikakvog upozorenja ni naredbe za evakuaciju prije nego što su izraelske snage napale bolnicu.
Ovo je sedmi put da je ista bolnica napadnuta u posljednjih nekoliko godina.
Jedan od najsmrtonosnijih napada dogodio se 25. kolovoza 2025., kada je bolnica dvaput bombardirana. Ubijena su najmanje 22 Palestinca, među kojima i pet novinara.
Bolnica je više puta bila meta napada, bez ikakvog prethodnog upozorenja.
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