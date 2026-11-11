o izraelskom ubijanju civila
NAZA je jedan od najgledanijih dokumentaraca ove godine: "Publika ostaje u potpunoj tišini"
Dokumentarni film koji razotkriva izraelski nadzor nad palestinskim civilima pogledalo je više od 1,5 milijuna ljudi u manje od dva mjeseca.
NAZA, nagrađivani dokumentarni film koji prikazuje izraelsko masovno ubijanje civila u Gazi, pogledalo je više od 1,5 milijuna ljudi otkako je prošlog mjeseca počelo njegovo prikazivanje u kinima diljem svijeta, piše The Guardian, koji je sudjelovao u produkciji filma.
Film, koji su režirali Oscarom nagrađeni izraelski filmaši Yuval Abraham i Rachel Szor, a producirao Guardian, do petka, 6. studenoga, pogledalo je ukupno 1.547.033 gledatelja diljem svijeta, čime je postao jedan od najgledanijih dokumentarnih filmova prikazanih u kinima 2026. godine.
NAZA je u rujnu osvojila Posebnu nagradu žirija na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je njezina premijera dočekana rekordnim ovacijama koje su trajale 24 i pol minute, a film je dobio i brojne pohvale kritičara.
Privukao je pozornost svjetske javnosti nakon što je izraelski ministar kulture zaprijetio oduzimanjem državljanstva njegovim redateljima, dok je premijer Benjamin Netanyahu naredio identifikaciju i kazneni progon osoba koje su dale intervjue za film.
Besplatno prikazivanje na internetu početkom prosinca
Nakon što je dosad prikazan u kinima na 47 tržišta, besplatna globalna internetska premijera istraživačkog dokumentarca na stranici theguardian.com planirana je za početak prosinca.
Guardian trenutačno priprema internetsko izdanje filma za široku međunarodnu publiku, uz dostupnost na više jezika.
Film je već ispisao povijest kinematografije u Italiji, gdje je premijerno prikazan u rujnu.
S ukupno 717.517 gledatelja, NAZA je postala treći najgledaniji dokumentarni film u talijanskim kinima svih vremena, iza filma „Fahrenheit 9/11” Michaela Moorea i dokumentarca „Carsko putovanje” (The March of the Penguins).
Velik interes publike diljem Europe
Među ostalim europskim tržištima na kojima je NAZA izazvala posebno velik interes ističu se Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska, gdje je film dosad pogledalo ukupno 102.508 gledatelja.
U zemljama Beneluksa distributer Cherry Pickers zabilježio je 132.323 gledatelja u Belgiji, Nizozemskoj i Luksemburgu.
U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi film je pogledalo 83.673 gledatelja. Ondje se počeo prikazivati 30. rujna, isprva u nezavisnoj distribuciji, no u listopadu je distribuciju preuzela tvrtka Neon.
Početkom ovog mjeseca NAZA je osvojila nagradu Critics' Choice Documentary Award za najbolji politički dokumentarni film.
U Francuskoj je NAZA prikazivana u kinima samo tijekom ograničenog razdoblja od 48 sati zbog strogih francuskih pravila koja reguliraju distribuciju filmova dostupnih i na internetskim streaming-platformama.
Unatoč tome, film je tijekom gotovo 500 projekcija pogledalo više od 82.000 gledatelja te je oba dana bio na vrhu ljestvice najgledanijih filmova u francuskim kinima.
Publika nakon projekcija ostaje u potpunoj tišini
Zabilježeni su brojni slučajevi u kojima je publika nakon završetka filma ostajala sjediti u kinima u zapanjenoj tišini, dok se na platnu prikazivala završna odjavna špica.
„Rijetko se događa da nakon filmske projekcije, kada se svjetla ponovno upale, zavlada takva tišina”, navedeno je u recenziji francuskog javnog radija Radio France.
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