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BRUXELLES MIJENJA PLAN

Kanada ipak neće dobiti status pridružene članice EU-a

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28. lis. 2026. 19:31
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European Commission President Ursula von der Leyen attends a press conference, during her visit to Skopje, North Macedonia, October 2, 2026. REUTERS/Ognen Teofilovski
REUTERS/Ognen Teofilovski

Članice Europske unije odustale su od prijedloga da Kanada dobije status pridružene članice Unije, a umjesto toga predlažu formulaciju koja predviđa sve tješnju suradnju, uoči summita EU-a i Kanade u Montrealu.

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Prema najnovijem nacrtu zajedničke izjave, u koji je uvid imao Politico, u dokumentu se više ne spominje pridruženo članstvo Kanade, nego se naglašava potreba za produbljivanjem odnosa između Bruxellesa i Ottawe.

Skupina država članica, predvođena Njemačkom, Francuskom i Grčkom, usprotivila se uvrštavanju koncepta pridruženog članstva u zajedničku izjavu koja bi trebala biti objavljena u Montrealu, navode diplomatski izvori.

Ideju da Kanada postane prva pridružena članica EU-a iznijela je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Unije u rujnu, čime je iznenadila dio država članica.

Promjena formulacije u posljednji trenutak

U ranijoj verziji nacrta stajalo je da će EU i Kanada do summita 2027. godine raditi na definiranju koncepta pridruženog članstva. Takav bi oblik povezivanja trebao odražavati zajedničke napore u ostvarivanju ciljeva poput prosperiteta, ekonomske sigurnosti i strateške autonomije.

U novoj verziji predlaže se drukčija formulacija. "Stvorit ćemo još tješnju poveznicu između Kanade i EU-a... te ćemo do summita 2027. raditi na definiranju koncepta sve tješnje suradnje Kanade i EU-a, što ipak ne podrazumijeva puno članstvo", navodi se u novom nacrtu.

U dokumentu je izraz "još bliža" suradnja naknadno zamijenjen formulacijom "sve bliža" suradnja. Nacrt još mora dobiti konačno odobrenje, a države članice eventualne primjedbe mogu podnijeti do srijede u 18 sati.

Unatoč neslaganju oko naziva budućeg odnosa, Bruxelles i dalje želi s Kanadom uspostaviti znatno prošireno partnerstvo.

Kanadski premijer Mark Carney u utorak je poručio da sam naziv nije presudan. "Dobra je vijest da konkretni nazivi ili terminologija nisu presudni. Važno je ono što će to značiti za svakodnevni život Kanađana", rekao je Carney.

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Teme
eu europska unija kanada pridružena članica

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