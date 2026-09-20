Avdagić: S Kanadom i Australijom EU bi postao geopolitički div. To je pljuska Trumpu, ali nije neprijateljski čin

"I EU i Kanada i Australija voljni su ostati partneri s SAD-om. To je neupitno. A ni poruke koje američka strana šalje europskim partnerima da moraju preuzeti dio tereta na sebe nisu zlonamjerne. Time im korektno poručuju da će se u jednom periodu morati sami snaći jer ako SAD uđe u nekakav sukob s Kinom, tada ne želi partnere nespremne za takvo što. Vidjeli smo na primjeru Irana kako kod mnogih američkih partnera u Europi nije bilo apetita za to. Trumpova administracija svjesna je da Europljani, a ni ostali saveznici, nisu baš spremni uskakati u nekakve sukobe, pogotovo s Kinom. SAD nema mogućnost istovremeno skrbiti za sigurnost EU-a i ući u sukob s Kinom. Vidimo da im ne ide ni ovo s Iranom. Uzimajući sve to u obzir, na kraju imamo jednu smislenu sliku u kojoj svi bez ljutnje ("No hard feelings") znaju kojim putem trebaju ići, samo to trebaju dobro definirati", smatra Avdagić.