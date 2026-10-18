dramatična situacija
Kaos u Francuskoj zbog prosvjednika: MVEP poslao važno upozorenje Hrvatima
Iz Ministarstva su upozorili da se izbjegavaju mjesta okupljanja prosvjednika te da bi građani trebali pratiti upute nadležnih.
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Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su za Dnevnik Nove TV da u ovom trenutku nemaju informacija o hrvatskim državljanima koji bi bili ozlijeđeni ili stradali tijekom prosvjeda u Francuskoj.
Prema procjenama, u Francuskoj živi oko 40.000 Hrvata i njihovih potomaka. Kažu, pozorno prate situaciju te stoje na raspolaganju svim hrvatskim državljanima u slučaju potrebe.
"S obzirom na aktualne demonstracije preporučamo povećan oprez, izbjegavanje mjesta okupljanja prosvjednika i redovito praćenje službenih obavijesti i upute francuskih nadležnih tijela", poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
"Prosvjedne aktivnosti mogu uzrokovati lokalne zastoje u cestovnom prometu, ograničen pristup pojedinim područjima te poteškoće u funkcioniranju javnog prijevoza", upozorili su.
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