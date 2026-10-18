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dramatična situacija

Kaos u Francuskoj zbog prosvjednika: MVEP poslao važno upozorenje Hrvatima

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N1 Info
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18. lis. 2026. 17:32
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Abdul Saboor/REUTERS

Iz Ministarstva su upozorili da se izbjegavaju mjesta okupljanja prosvjednika te da bi građani trebali pratiti upute nadležnih.

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Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su za Dnevnik Nove TV da u ovom trenutku nemaju informacija o hrvatskim državljanima koji bi bili ozlijeđeni ili stradali tijekom prosvjeda u Francuskoj.

Prema procjenama, u Francuskoj živi oko 40.000 Hrvata i njihovih potomaka. Kažu, pozorno prate situaciju te stoje na raspolaganju svim hrvatskim državljanima u slučaju potrebe.

"S obzirom na aktualne demonstracije preporučamo povećan oprez, izbjegavanje mjesta okupljanja prosvjednika i redovito praćenje službenih obavijesti i upute francuskih nadležnih tijela", poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

"Prosvjedne aktivnosti mogu uzrokovati lokalne zastoje u cestovnom prometu, ograničen pristup pojedinim područjima te poteškoće u funkcioniranju javnog prijevoza", upozorili su.

Teme
francuska prosvjedi

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