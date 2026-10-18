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Neredi kakvi se ne pamte

FOTO / Francuska nakon nasilnih prosvjeda izgleda kao ratna zona

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Hina
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18. lis. 2026. 16:41
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Abdul Saboor/REUTERS

Francuska se u nedjelju oporavlja od jednih od najnasilnijih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su prosvjedi zbog visokih cijena i stanja u javnim službama iza sebe ostavili jednog mrtvog prosvjednika, tisuće uhićenih i stotine ozlijeđenih policajaca.

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Prosvjedi diljem zemlje u subotu su prerasli u nerede tijekom kojih je zapaljena jedna gradska vijećnica, opljačkane trgovine i zgrade išarane grafitima. Nasilne skupine sukobile su se s policijom u gradovima diljem Francuske. 

Jedan je prosvjednik umro od srčanog udara tijekom prosvjeda u Parizu. Policija je diljem Francuske uhitila više od dvije tisuće ljudi, a ozlijeđeno je više od 600 policajaca, objavio je ministar unutarnjih poslova.

„Ovdje je kao u ratnoj zoni”, rekao je nizozemski poduzetnik Tije De Boer, u Parizu s djecom kako bi posjetio prijatelja. Dodao je da se zbog prosvjeda evakuirao iz hotela na Trgu Republike, jednom od žarišta sukoba u subotu.

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Stephanie Lecocq/REUTERS

Više od pola milijuna ljudi pridružilo se marševima u desecima gradova u kojima su se pokret učenika i studenata spojili sa širim društvenim nezadovoljstvom zbog rasta troškova života i loših javnih usluga.

Predsjednik Emmanuel Macron obratit će se naciji u nedjelju u 20 sati po lokalnom vremenu, priopćio je njegov ured.

Nemiri su pojačali pritisak na Macrona i njegovu vladu uoči predsjedničkih izbora iduće godine. Premijer Sebastien Lecornu za nemire je okrivio „ultraljevicu” i kriminalce.

U gradovima od Lillea na sjeveru do Marseillea na jugu, od Strasbourga na istoku do Bordeauxa na jugozapadu, počela je masovna akcija čišćenja ulica.

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Benoit Tessier/REUTERS / Benoit Tessier

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je da je u subotu oštećeno nekoliko stotina trgovina. U Parizu su razbijeni izlozi trgovina, gorili su bicikli i automobili, a fasade su išarane sloganima. 

U Limogesu na jugozapadu Francuske gradonačelnik Guillaume Guerin osudio je nasilje nakon što je 143 godine stara gradska vijećnica zapaljena i gotovo uništena u podmetnutom požaru. Usporedio je to s požarom iz 2019. koji je poharao parišku katedralu Notre-Dame. 

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Stephanie Lecocq/REUTERS

Ministar gospodarstva Roland Lescure obećao je potporu vlasnicima tvrtki koji su pretrpjeli gubitke. „Oni koji razbijaju platit će, popraviti štetu i odgovarati za sijanje kaosa”, rekao je Lescure u priopćenju.

Teme
francuska prosvjedi

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