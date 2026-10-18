Neredi kakvi se ne pamte
FOTO / Francuska nakon nasilnih prosvjeda izgleda kao ratna zona
Francuska se u nedjelju oporavlja od jednih od najnasilnijih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su prosvjedi zbog visokih cijena i stanja u javnim službama iza sebe ostavili jednog mrtvog prosvjednika, tisuće uhićenih i stotine ozlijeđenih policajaca.
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Prosvjedi diljem zemlje u subotu su prerasli u nerede tijekom kojih je zapaljena jedna gradska vijećnica, opljačkane trgovine i zgrade išarane grafitima. Nasilne skupine sukobile su se s policijom u gradovima diljem Francuske.
Jedan je prosvjednik umro od srčanog udara tijekom prosvjeda u Parizu. Policija je diljem Francuske uhitila više od dvije tisuće ljudi, a ozlijeđeno je više od 600 policajaca, objavio je ministar unutarnjih poslova.
„Ovdje je kao u ratnoj zoni”, rekao je nizozemski poduzetnik Tije De Boer, u Parizu s djecom kako bi posjetio prijatelja. Dodao je da se zbog prosvjeda evakuirao iz hotela na Trgu Republike, jednom od žarišta sukoba u subotu.
Više od pola milijuna ljudi pridružilo se marševima u desecima gradova u kojima su se pokret učenika i studenata spojili sa širim društvenim nezadovoljstvom zbog rasta troškova života i loših javnih usluga.
Predsjednik Emmanuel Macron obratit će se naciji u nedjelju u 20 sati po lokalnom vremenu, priopćio je njegov ured.
Nemiri su pojačali pritisak na Macrona i njegovu vladu uoči predsjedničkih izbora iduće godine. Premijer Sebastien Lecornu za nemire je okrivio „ultraljevicu” i kriminalce.
U gradovima od Lillea na sjeveru do Marseillea na jugu, od Strasbourga na istoku do Bordeauxa na jugozapadu, počela je masovna akcija čišćenja ulica.
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je da je u subotu oštećeno nekoliko stotina trgovina. U Parizu su razbijeni izlozi trgovina, gorili su bicikli i automobili, a fasade su išarane sloganima.
U Limogesu na jugozapadu Francuske gradonačelnik Guillaume Guerin osudio je nasilje nakon što je 143 godine stara gradska vijećnica zapaljena i gotovo uništena u podmetnutom požaru. Usporedio je to s požarom iz 2019. koji je poharao parišku katedralu Notre-Dame.
Ministar gospodarstva Roland Lescure obećao je potporu vlasnicima tvrtki koji su pretrpjeli gubitke. „Oni koji razbijaju platit će, popraviti štetu i odgovarati za sijanje kaosa”, rekao je Lescure u priopćenju.
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