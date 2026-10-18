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855 privedeni

Prosvjedi u Parizu rezultirali rekordnim uhićenjima, vladajući žale zbog "nedostatka policijskih resursa"

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Hina
|
18. lis. 2026. 11:41
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Graffiti marks a McDonald's storefront a day after clashes during a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris, France, October 18, 2026.
REUTERS/Benoit Tessier

Snage sigurnosti u subotu su u Parizu privele „rekordnih 855“ osoba, objavila je u nedjelju policijska uprava francuske prijestolnice, istaknuvši da je razmjer štete nakon nemira „značajan“.

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Stotine tisuća ljudi okupile su se u subotu diljem Francuske na dan prosvjeda protiv „visokih troškova života“, šest mjeseci uoči predsjedničkih izbora u drugom najvećem gospodarstvu Europske unije čiji javni dug istovremeno obara rekorde. 

Demonstracije su postale nasilne i kaotične kad se dio prosvjednika okrenuo pljački i uništavanju, piše France Presse.

U Parizu je ozlijeđeno trinaest policajaca i pripadnika žandarmerije te dva vatrogasca, priopćila je policijska uprava, navodeći da je bila riječ o „neuobičajeno brojnim nasilnim skupinama“, s između petsto i tisuću ljudi. 

Procjena štete i pljački trgovina još je u tijeku, no „utvrđeni razmjeri štete su znatni”, dodaje se u priopćenju.

Lamia El Aaraje, prva zamjenica socijalističkog gradonačelnika Pariza, u nedjelju je govorila o  „razini nasilja kakvu, vjeruje, nikada nismo vidjeli” u Parizu.

Izrazila je žaljenje zbog „nedostatka policijskih resursa” da se stane na kraj pljački zabilježenoj u subotu sve do duboko u noć u brojnim dijelovima glavnog grada.

„Nije prihvatljivo gledati snimke ljudi kako pustoše trgovine i napadaju zgrade“, dodala je desna ruka Emmanuela Gregoirea.

U cijeloj Francuskoj privedeno je ukupno oko 1800 ljudi, objavio je u nedjelju na društvenoj mreži X ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.

„Dosad je više od 500 policajaca, žandara i vatrogasaca ozlijeđeno u tim scenama nasilja”, dodao je ministar, istaknuvši da je riječ o privremenim podacima.

Najavio je da će u ponedjeljak posjetiti Marseille na jugu Francuske, gdje su počinjene brojne pljačke trgovina.

Teme
neredi i nasilje ozlijeđeni policajci pljačka trgovina prosvjedi u francuskoj visoki troškovi života

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