855 privedeni
Prosvjedi u Parizu rezultirali rekordnim uhićenjima, vladajući žale zbog "nedostatka policijskih resursa"
Snage sigurnosti u subotu su u Parizu privele „rekordnih 855“ osoba, objavila je u nedjelju policijska uprava francuske prijestolnice, istaknuvši da je razmjer štete nakon nemira „značajan“.
Oglas
Stotine tisuća ljudi okupile su se u subotu diljem Francuske na dan prosvjeda protiv „visokih troškova života“, šest mjeseci uoči predsjedničkih izbora u drugom najvećem gospodarstvu Europske unije čiji javni dug istovremeno obara rekorde.
Demonstracije su postale nasilne i kaotične kad se dio prosvjednika okrenuo pljački i uništavanju, piše France Presse.
U Parizu je ozlijeđeno trinaest policajaca i pripadnika žandarmerije te dva vatrogasca, priopćila je policijska uprava, navodeći da je bila riječ o „neuobičajeno brojnim nasilnim skupinama“, s između petsto i tisuću ljudi.
Procjena štete i pljački trgovina još je u tijeku, no „utvrđeni razmjeri štete su znatni”, dodaje se u priopćenju.
Lamia El Aaraje, prva zamjenica socijalističkog gradonačelnika Pariza, u nedjelju je govorila o „razini nasilja kakvu, vjeruje, nikada nismo vidjeli” u Parizu.
Izrazila je žaljenje zbog „nedostatka policijskih resursa” da se stane na kraj pljački zabilježenoj u subotu sve do duboko u noć u brojnim dijelovima glavnog grada.
„Nije prihvatljivo gledati snimke ljudi kako pustoše trgovine i napadaju zgrade“, dodala je desna ruka Emmanuela Gregoirea.
U cijeloj Francuskoj privedeno je ukupno oko 1800 ljudi, objavio je u nedjelju na društvenoj mreži X ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
„Dosad je više od 500 policajaca, žandara i vatrogasaca ozlijeđeno u tim scenama nasilja”, dodao je ministar, istaknuvši da je riječ o privremenim podacima.
Najavio je da će u ponedjeljak posjetiti Marseille na jugu Francuske, gdje su počinjene brojne pljačke trgovina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas