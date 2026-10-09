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povezan s Epsteinom

Bivši britanski princ Andrew dobio odštetu nakon napuštanja kraljevske rezidencije

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Hina
|
09. lis. 2026. 17:24
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Then-Prince Andrew. (Jordan Pettitt/Pool Photo via AP, file)
AP/Jordan Pettitt

Andrew Mountbatten-Windsor, mlađi brat britanskog kralja Karla, primio je 302.000 funti nakon što je prijevremeno raskinuo ugovor o najmu svoje rezidencije, a sve zbog otkrića o njegovim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

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Prošle je godine kralj Karlo oduzeo Andrewu Mountbatten-Windsoru titulu princa i prisilio ga da napusti svoj dom u Windsoru, dok se kraljevska obitelj nastojala distancirati od skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom.

Mountbatten-Windsor kasnije je uhićen pod sumnjom na zlouporabu javne dužnosti. Negirao je svaku krivnju.

Britansko Krunsko imanje, koje upravlja javnom imovinom kralja Karla, objavilo je u petak da se Mountbatten-Windsor odrekao zakupa za rezidenciju Royal Lodge više od 50 godina prije isteka roka, čime je stekao pravo na odštetu od 302.000 funti.

Prema uvjetima zakupa, Mountbatten-Windsor platio je i 1,8 milijuna funti za potrebne popravke na imanju, no iznos odštete smanjio je taj trošak na 1,5 milijuna funti, navodi se u priopćenju Krunskog imanja. 

Andrew je već potrošio 7,5 milijuna funti na obnovu tog posjeda s 30 prostorija kada se u njega prvi put uselio prije više od 20 godina.

Teme
kraljevska obitelj kraljevske nekretnine princ andrew royal lodge skandal jeffreyja epsteina

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