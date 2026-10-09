povezan s Epsteinom
Bivši britanski princ Andrew dobio odštetu nakon napuštanja kraljevske rezidencije
Andrew Mountbatten-Windsor, mlađi brat britanskog kralja Karla, primio je 302.000 funti nakon što je prijevremeno raskinuo ugovor o najmu svoje rezidencije, a sve zbog otkrića o njegovim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.
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Prošle je godine kralj Karlo oduzeo Andrewu Mountbatten-Windsoru titulu princa i prisilio ga da napusti svoj dom u Windsoru, dok se kraljevska obitelj nastojala distancirati od skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom.
Mountbatten-Windsor kasnije je uhićen pod sumnjom na zlouporabu javne dužnosti. Negirao je svaku krivnju.
Britansko Krunsko imanje, koje upravlja javnom imovinom kralja Karla, objavilo je u petak da se Mountbatten-Windsor odrekao zakupa za rezidenciju Royal Lodge više od 50 godina prije isteka roka, čime je stekao pravo na odštetu od 302.000 funti.
Prema uvjetima zakupa, Mountbatten-Windsor platio je i 1,8 milijuna funti za potrebne popravke na imanju, no iznos odštete smanjio je taj trošak na 1,5 milijuna funti, navodi se u priopćenju Krunskog imanja.
Andrew je već potrošio 7,5 milijuna funti na obnovu tog posjeda s 30 prostorija kada se u njega prvi put uselio prije više od 20 godina.
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