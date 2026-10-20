"ožiljci ostaju zauvijek"
Princ Harry nada se pomirenju s ocem i ostalim članovima obitelji
Princ Harry rekao je da se nada pomirenju s kraljem Charlesom i ostalim članovima svoje obitelji s kojom je zahladio odnose kad se prije šest godina preselio u Sjedinjene Države.
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Harry (42), mlađi kraljev sin, prouzročio je dubok razdor u britanskoj kraljevskoj obitelji kada su on i njegova supruga Meghan 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, odakle su slali oštre kritike.
Već godinama Harry gotovo ne razgovara sa svojim starijim bratom, prijestolonasljednikom princem Williamom, a s ocem se tek nedavno ponovno susreo. Harry se nedavno s Meghan i njihovo dvoje djece vratio u Veliku Britaniju.
U intervjuu za časopis GQ izjavio je da želi izgladiti odnose.
"Uz sve što se događa u svijetu najvažnije je pomiriti se", rekao je za GQ. Kazao je kako razumije interes za situaciju u njegovoj obitelji jer se ljudi mogu poistovjetiti s njom.
"Postoje nesuglasice među braćom i sestrama, narušeni odnosi između djece i roditelja ili između djece i jednog od roditelja. Neki ljudi žele da uspiju pokušaji mirenja. Ja želim da to uspije", kazao je.
Harryjev glasnogovornik je pojasnio da te zadnje riječi nisu upućene kao provokacija Williamu niti bilo kojem drugom članu obitelji.
Harry, vojvoda od Sussexa za GQ je također kazao da, premda "ožiljci ostaju zauvijek", želi sve potaknuti da ostave prošlost iza sebe.
"Što se mene tiče u svijetu i u životima ljudi već je dovoljno drame pa nema potrebe za daljnjim problemima unutar obitelji. Jednostavno nije vrijedno toga."
Djeca uživaju pohađati školu u Ujedinjenom Kraljevstvu
U velikome intervjuu Harry se dotaknuo i tema o kojima je govorio i ranije, poput posljedica gubitka majke kada je imao 12 godina te o problemima s vlastitim mentalnim zdravljem.
Govorio je i o razlozima povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, istaknuvši kako mu činjenica da je svoju djecu mogao upisati u britansku školu "puno znači".
"Nisam ni slutio koliko će mi to biti važno", kazao je.
Izrazio je nadu da će se njegov napet odnos s britanskim medijima, što je, među ostalim dovelo do njegova odlaska iz zemlje, a rezultirao i nizom tužbi protiv novinskih kuća – sada poboljšati.
"Nadam se da će se situacija promijeniti. Vodile su se određene bitke, što je bilo nužno, no nadam se da sada svi možemo podvući crtu."
"Kao i u slučaju svega drugoga što se događa u svijetu, postoje dijelovi prošlosti koje bismo – siguran sam – svi mi, uključujući i mene, moju obitelj, pa čak i dio britanskih medija, voljeli ostaviti iza sebe i okrenuti se djelovanju za opće dobro."
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