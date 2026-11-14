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RASTU NAPETOSTI

Trump najavio da želi "riješiti Kubu", stigao oštar odgovor iz Havane

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Hina
|
14. stu. 2026. 08:57
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Kuba
AFP / YAMIL LAGE

Kuba se priprema za mogući američki vojni napad, izjavio je u petak predsjednik Miguel Diaz-Canel nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su u javnosti naširoko protumačene kao prijetnja.

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"Odlučni smo odbiti svaki pokušaj strane vojne agresije na našu zemlju", rekao je Diaz-Canel.

Naglasio je, međutim, da je Kuba miroljubiva zemlja i da ne predstavlja prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti.

Na pitanje radijskog voditelja Hugha Hewitta u četvrtak bi li razmotrio vojnu intervenciju kako bi "oslobodio" Kubu, Trump je odgovorio: "Želim riješiti Kubu prije nego što odem."

"Vrlo je pozorno pratimo. Stoji jako loše. To je u biti propalo mjesto, nacija, kako god to želite nazvati", rekao je Trump.

Trumpov predsjednički mandat završava u siječnju 2029. godine.

Diaz-Canel je kritizirao učestale izjave američkih političara o mogućoj vojnoj akciji protiv Kube, ne spominjući Trumpa poimence.

Kubanski čelnik to je izjavio tijekom obilježavanja Dana nacionalne obrane u Boyerosu, južno od Havane, kojem su nazočili visoki vojni časnici, članovi Komunističke partije i lokalni dužnosnici.

Kuba provodi redovite vojne vježbe i sastanke za koordinaciju obrane od siječnja i američke vojne operacije u Venezueli, tijekom koje je autoritarni predsjednik Nicolas Maduro uhićen i odveden u Sjedinjene Američke Države.

Vojnici također pružaju civilima osnovnu vojnu obuku u sklopu kubanske obrambene strategije "Rat cijelog naroda".

Trump je u više navrata spominjao mogućnost američke vojne intervencije na Kubi.

U listopadu, uoči američkih izbora na sredini mandata, sugerirao je da bi američki ratni brodovi na povratku iz rata s Iranom mogli otploviti prema Kubi i ostati pred njezinom obalom.

Rekao je da bi se kubanski čelnici tada predali.

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donald trump kuba miguel diaz-canel vijesti iz svijeta

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