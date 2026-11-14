ŽESTOK NAPAD NA ICC
Rubio oštro zaprijetio Međunarodnom kaznenom sudu: "Prestanite citirati zakone ljudima s mačevima"
Američki državni tajnik Marco Rubio u petak se obrušio na ono što je nazvao „instrumentalizacijom međunarodnog prava” opisavši ga kao oružje elite te uputio oštro upozorenje Međunarodnom kaznenom sudu (ICC).
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Rubio je upozorio ICC da ne "citira zakone ljudima s mačevima", optužujući haški sud da pokušava provoditi pravila koja Washington ne priznaje.
Njegove riječi na Nacionalnoj konvenciji odvjetnika Federalističkog društva uslijedile su oko mjesec dana nakon što su Sjedinjene Države najavile nove sankcije ICC-u, obećavajući da će osakatiti njegovo djelovanje.
Sud procesuira pojedince optužene za najteže zločine i djeluje kao krajnje sredstvo kada zemlje nemaju odgovarajuće pravne mehanizme za osiguranje odgovornosti.
SAD je potpisao Rimski statut kojim je osnovan ICC, ali nikada nije ratificirao ugovor.
Izrael, Rusija i Kina također nisu članice ICC-a.
Rubiov govor na konzervativnom skupu, gdje je dobio ovacije publike, označava njegov prvi veliki govor u SAD-u nakon uvjerljivog poraza Republikanske stranke na međuizborima ranije ovog mjeseca.
Rubio je u petak rekao da se pozvalo na primjenu međunarodnog prava protiv "gotovo svake velike odluke vanjske politike" Trumpove administracije, od napada na brodove na Karibima do hvatanja venezuelanskog čelnika Nicolasa Madura.
Ustvrdio je da to pravo nije neutralno, već da služi kao „instrument” kojim globalna elita promiče vlastite interese.
Najviši američki diplomat prethodno je izjavio da će Washington zabraniti transakcije s onim što je nazvao „odmetničkim sudom”, čime se intenzivira dugotrajna kampanja administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog kaznenog suda.
Washington je najavio da će razmontirati taj sud, ogorčen odlukom sudaca da izdaju nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog navodnih zločina u Gazi.
Rubio je u petak ponovio kritike na račun ICC-a, istaknuvši da taj sud nikome ne odgovara, a „opremljen je ovlastima da istražuje, kazneno goni, progoni i zatvara naše građane, na temelju zakona na koje nismo pristali i nad kojima nemamo nikakvu kontrolu”.
Dodao je: „Ako su dovoljno nerazumni da pokušaju nametnuti svoje papirnate odluke Amerikancima, naš će odgovor vjerojatno biti isti kao onaj rimskog vojskovođe Pompeja, upućen onima koji su se pozivali na povelje svoga grada pred njegovim legijama.”
Pompej je građanima sicilijanske Mesane, koji su tvrdili da ih rimski zakoni izuzimaju iz njegove nadležnosti, rekao: "Prestanite citirati zakone muškarcima koji drže mačeve”.
Činjenica da je Rubio svoje stavove iznio na skupu pravnih stručnjaka mogla bi potaknuti nagađanja da njegovi ambiciozni planovi nadilaze područje vanjske politike.
Na toj su konferenciji u prošlosti govorili i drugi kandidati za predsjednika.
Rubija se često spominje kao mogućeg Trumpova nasljednika, iako je on odbacio napise da planira napustiti administraciju kako bi se pripremio za kandidaturu na izborima 2028. godine.
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