OPĆA SKUPŠTINA
Kubanci u znak protesta napustili dvoranu dok je Trump držao govor: "Komunistička vlast će pasti"
Dok je američki predsjednik Donald Trump pred svjetskim čelnicima na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio da će kubanska komunistička vlast "pasti", kubansko izaslanstvo ustalo je i napustilo dvoranu.
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"Moja administracija također nastoji postići temeljitu promjenu situacije na Kubi, gdje je komunistički režim pod velikim pritiskom, najvećim pritiskom pod kojim je ikada bio. To je potpuno propala država", rekao je Trump okupljenim čelnicima pa dodao:
"Propada kao nikada prije i past će."
Potom je rekao da američki državni tajnik Marco Rubio, koji također sudjeluje na godišnjem zasjedanju, vodi pregovore s Havanom.
"Duboko je uključen u pregovore s Kubom. Vidjet ćemo što će se dogoditi."
Kubansko izaslanstvo, predvođeno ministrom vanjskih poslova Brunom Rodríguezom Parrillom, napustilo je dvoranu upravo u trenutku kada je Trump tijekom obraćanja Općoj skupštini iznio te tvrdnje.
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