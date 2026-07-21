Dvije europske zemlje povukle potez koji je razbijesnio Moskvu

Nakon što je Washington na summitu NATO-a u Haagu u lipnju 2025. zatražio da saveznici do 2035. dosegnu 5 posto BDP-a za obranu, takozvana Grenlandska kriza 2026. djelovala je kao "strateški šok" za regiju, uvjerivši nordijske zemlje da američko sigurnosno jamstvo više nije bezuvjetno, unatoč tome što formalno ostaje na snazi.