raste zabrinutost
Europa na oprezu zbog Rusije: Njemačka priprema bolnice, Litva planove evakuacije, NATO održava vježbe...
Visoki europski dužnosnici sve su zabrinutiji da bi Rusija mogla izvesti napade dronovima ili projektilima na zemlje NATO-a dok Moskva pojačava svoju hibridnu kampanju diljem kontinenta.
Poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je upozorio da bi Moskva u "sljedećih nekoliko mjeseci" mogla poslati dronove ili projektile na teritorij članica NATO-a koje podupiru Ukrajinu.
Ta upozorenja pokazuju sve veću zabrinutost u Europi nakon sve brojnijih incidenata povezanih s povredama zračnog prostora i pokušajima sabotaže posljednjih mjeseci. Saveznici u NATO-u više su puta rekli da te incidente smatraju pritiskom Kremlja čiji je cilj smanjiti njihovu potporu Ukrajini, ali njihov je odgovor dosad bio suzdržan zbog straha od eskalacije.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je sazvao čelnike političkih stranaka i kandidate za predsjedničke izbore 2027. na hitan sastanak o Ukrajini, Iranu i sve ozbiljnijoj energetskoj krizi.
Tuskova upozorenja nazvao je "utemeljenima i dobro dokumentiranima" te najavio novi plan zaštite kritične infrastrukture.
"Posljednjih tjedana... ruska hibridna prijetnja Europljanima i Francuskoj se pojačala", rekao je Macron.
Guillaume Lacroix, čelnik Radikalne stranke ljevice, nakon sastanka izjavio je: "S 50 godina rijetko sam osjećao ovakvu vrtoglavicu."
"Nije slučajno što poljski premijer govori tako odlučno", rekao je u petak nizozemski premijer Rob Jetten.
"Upozorenje moramo shvatiti vrlo ozbiljno"
"To upozorenje moramo shvatiti vrlo ozbiljno... Moramo dosljedno pokazivati da to ne prihvaćamo i da ćemo, bude li potrebno, poduzeti mjere", dodao je.
Finski predsjednik Alexander Stubb u četvrtak je poručio građanima svoje zemlje da se "vrijedi mentalno pripremiti na mogućnost da se nešto dogodi", uključujući sabotaže i pojavu ruskih dronova.
Moskva istodobno zaoštrava ratnu retoriku uoči parlamentarnih izbora u Rusiji ovog vikenda, na kojima se očekuje da će stranka Ujedinjena Rusija predsjednika Vladimira Putina zadržati vlast.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ovog je tjedna upozorio Europu da bi se suočila s "vrlo kratkim" ratom ako bi članice NATO-a pokušale napasti Rusiju.
"Rusija je ubrzala tempo svojih aktivnosti i moramo ostati oprezni", rekao je visoki europski obrambeni dužnosnik koji je želio ostati anoniman kako bi mogao otvoreno govoriti.
"To se može promatrati kao dio šireg trenda... Slična upozorenja već smo čuli, a vrlo je moguće da će ih biti još", dodao je.
Drugi visoki europski obrambeni dužnosnik rekao je da posljednji incidenti zasad nisu doveli do dodatnog zajedničkog odgovora više država.
"Ali situaciju pomno pratimo", dodao je.
Nastavljaju istim smjerom
Njemačke i švedske snage u petak su provele zajedničke vježbe u blizini strateški važnog švedskog otoka Gotlanda, samo nekoliko tjedana nakon što su saveznici iz NATO-a održali nenajavljene vježbe u blizini ruske enklave Kalinjingrada.
Posljednjih tjedana NATO-ovi borbeni zrakoplovi oborili su ruski dron iznad Litve, ruski brod ispalio je signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru, a Njemačka je za pokušaj napada dronom na zračnu luku u Leipzigu okrivila osobu osumnjičenu za špijuniranje u korist Rusije.
Američka obavještajna izvješća iz kolovoza upozorila su da Moskva planira ograničeni napad na jednu od članica NATO-a u sljedećih nekoliko godina. Direktor CIA-e John Ratcliffe krajem prošlog mjeseca upozorio je ruske dužnosnike u Moskvi da ne eskaliraju sukob sa saveznicima NATO-a, posebice Estonijom, Latvijom i Litvom, u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.
Ipak, nije jasno temelje li se najnovija upozorenja europskih čelnika na novim obavještajnim podacima.
Litavski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys u petak je rekao da Vilnius raspolaže "istim obavještajnim podacima" kao i Tusk o "mogućoj operaciji pod lažnom zastavom", ali je sugerirao da ti podaci potječu još iz srpnja.
"Javne izjave političara o tome vidim kao dio koordinirane kampanje kojom se Rusiju upozorava da ne donosi glupe odluke i da ne pokušava nešto učiniti misleći da to neće aktivirati članak 5. o kolektivnoj obrani NATO-a i da neće biti poražena", rekao je.
Prema riječima dvojice diplomata Saveza, članice NATO-a nisu službeno upoznate s novim obavještajnim podacima unutar Saveza, a NATO zasad nije promijenio svoju procjenu prijetnje.
"U ovom trenutku ne vidimo neposrednu prijetnju napadom", rekao je dužnosnik NATO-a govoreći u ime Saveza.
"Ali ne smijemo biti naivni niti samozadovoljni i moramo osigurati da NATO ostane snažan u godinama koje dolaze", dodao je.
Ed Arnold, bivši dužnosnik NATO-a i savjetnik u konzultantskoj tvrtki D Group, rekao je da bi cilj upozorenja mogao biti i podizanje svijesti javnosti o prijetnjama te unaprijed razotkrivanje mogućih napada pod lažnom zastavom prije nego što se dogode.
Visoki vojni dužnosnik NATO-a rekao je da bi Rusija mogla pojačavati takve aktivnosti zbog poteškoća u ostvarivanju svojih ciljeva u Ukrajini.
"Stoga bi mogla pogrešno zaključiti da je jedini izlaz pojačavanje hibridne kampanje. To je strategija koja je osuđena na neuspjeh jer smo spremni odgovoriti", rekao je.
Od siječnja do kolovoza diljem Europe službeno je pripisano 100 hibridnih incidenata, u usporedbi sa 60 u istom razdoblju prošle godine, prema podacima ukrajinskog think tanka Sahaidachnyi Security Center. Posebno je snažno porastao broj povreda zračnog prostora.
Visoki dužnosnik NATO-a rekao je da je stvarni broj "bez problema veći od 200", ne računajući kibernetičke napade. Samo je sjedište NATO-a u Bruxellesu svakog mjeseca izloženo "tisućama" takvih napada.
"Broj raste, ozbiljnost raste, a raste i spremnost Rusije na preuzimanje rizika", rekao je.
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