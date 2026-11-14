dramatično spašavanje
Nakon stravične nesreće u Splitu liječnici upozoravaju: Evo kako pomoći osobi koja gori
Ozljede i opekline troje ljudi stradalih u nedavnoj prometnoj nesreći u Splitu ponovno su otvorile pitanje pružanja prve pomoći unesrećenima, zbog čega liječnici, vatrogasci i Crveni križ upozoravaju na važnost edukacije i poznavanja osnovnih postupaka u izvanrednim situacijama.
U nesreći koja se dogodila na križanju Dubrovačke i Velebitske ulice sudarili su se motocikl i osobni automobil, a od siline udara motocikl i automobil su se zapalili. Teško su ozlijeđene tri osobe, a jednu od njih koja je gorila netko priseban ugasio je aparatom za gašenje požara.
Prometne nesreće i druge izvanredne situacije otvaraju pitanje kako ozlijeđenima pravilno pomoći do dolaska hitnih službi, osobito kada je riječ o opeklinama. Pritom stručnjaci ističu da ne postoji jedinstven postupak primjenjiv u svim okolnostima već je važno procijeniti situaciju i pritom ne ugroziti vlastitu sigurnost.
Predstojnik Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline KBC-a Split Josip Banović kaže da sredstvo iz vatrogasnog aparata nije pogodno za rane i opečenu kožu, ali u situaciji u kojoj osoba gori prioritet mora biti što prije ugasiti vatru.
"Sredstvo iz aparata nije prijatelj rane i ne čini joj dobro, ali je u tom trenutku prevencija većeg zla. Da nema sredstva iz aparata, čovjek bi gorio i dalje i mogao bi izgubiti život", pojasnio je Banović.
Upozorava da traženje idealnog načina gašenja požara može oduzeti dragocjeno vrijeme i dovesti do još težih posljedica. Pritom je važno prvo osigurati mjesto nesreće i ne ugroziti sebe ni druge osobe u blizini, ističe Banović.
Građani trebaju poznavati namjenu i način rukovanja vatrogasnim aparatima
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Splita Mario Mikas kaže da se svaka situacija mora promatrati zasebno jer prometne nesreće mogu uključivati različite vrste vozila i pogona, od benzinskih i dizelskih do hibridnih i električnih.
"Važno je reagirati što prije i bez ugrožavanja vlastite sigurnosti, a građani bi trebali poznavati namjenu i način rukovanja vatrogasnim aparatima", rekao je.
Za početno gašenje požara na motornim vozilima najčešće se koriste vatrogasni aparati s prahom, dok su aparati s ugljikovim dioksidom namijenjeni gašenju požara na električnim uređajima i instalacijama pod naponom.
"Ugljikov dioksid djeluje istiskivanjem kisika, zbog čega njegova uporaba u zatvorenom prostoru može predstavljati dodatnu opasnost", upozorava Mikas.
Kada se zapali odjeća na osobi, plamen se može ugasiti prekrivanjem zapaljenog dijela dekom ili debljom tkaninom. Osoba kojoj gori odjeća može se spustiti na tlo i kotrljanjem pokušati ugasiti plamen, pritom štiteći lice.
I voda se može upotrijebiti za gašenje, ali pritom se ne uklanja odjeća koja se zalijepila za opečenu kožu i ne poduzimaju postupci koji bi dodatno ugrozili unesrećenog ili osobu koja mu pomaže.
Splitska vatrogasna postrojba godišnje provede između 80 i 90 vježbi evakuacije u vrtićima i školama, a takve vježbe pomažu smanjiti paniku i naučiti ljude kako postupiti u izvanrednim okolnostima.
"Najveći je strah neznanje. Najteže je krenuti, a kada ljudi znaju što trebaju napraviti, lakše će reagirati", kaže Mikas pozivajući građane da prouče upute za uporabu vatrogasnih aparata i upoznaju se s njihovom namjenom.
Opečena područja treba hladiti vodom deset minuta
Voditeljica Kluba mladih, volontera i zdravstvenih programa Gradskog društva Crvenog križa Ivana Miličević pojašnjava da opečena područja treba hladiti vodom deset minuta, a zatim ih zaštititi sterilnim aluplastom i učvrstiti zavojem.
Po potrebi treba imobilizirati ozlijeđeni dio tijela te ostati uz unesrećenog i smirivati ga do dolaska hitne pomoći.
Miličević napominje da su građani često upoznati s osnovnim postupcima prve pomoći, ali kako se rijetko nalaze u situacijama kada moraju pružiti pomoć, znanje s vremenom blijedi, pa je važna njegova redovita obnova.
Crveni križ organizira besplatne tečajeve prve pomoći na kojima građani mogu obnoviti znanje, upoznati se s eventualnim promjenama smjernica i uvježbati osnovne postupke, a iInteres građana raste sa svakom novom edukacijom, kaže Miličević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare