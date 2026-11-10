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Magyar potvrdio

Priveden brat Viktora Orbana, bivši premijer bijesan: "Ja sam meta, on je samo sredstvo"

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Hina
|
10. stu. 2026. 09:45
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Viktor Orban
ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mađarski premijer Peter Magyar potvrdio je da je priveden brat njegova prethodnika Viktora Orbana u sklopu istrage krijumčarenja ljudi, objavio je Reuters u utorak.

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Magyar je privođenje komentirao u ponedjeljak navečer u Berlinu nakon što je mađarsko tijelo za suzbijanje korupcije priopćilo da je privelo četiri osobe i pretražilo nekoliko kuća u Budimpešti i Peštanskoj županiji u sklopu istrage.

"Troje od bivših Orbanovih ministara su već privedeni", kazao je Magyar na marginama svog govora u njemačkom glavnom gradu.

"Njegov brat je priveden već danas", dodao je, što se odnosilo na 49-godišnjeg Arona Orbana, brata bivšeg premijera.

Viktor Orban je pišući na društvenoj mreži Facebook kritizirao privođenje svoga brata kao političku osvetu.

"U ovoj prljavoj igri cilj je eliminacija političkog protivnika i uspostava jednopartijskog sustava. Ja sam meta, moj mlađi brat je samo sredstvo", napisao je bivši premijer.

Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine (NVVH) u priopćenju u ponedjeljak nije identificirao privedene osumnjičenike, a policija je to također odbila učiniti u svom odgovoru Reutersu.

Tijelo je osnovano kako bi istražilo optužbe za korupciju tijekom 16-godišnje Orbanove vladavine, koju on poriče.

Ured je utemeljio Magyar, svrgnuvši Orbana na izborima u travnju, te predstavlja ključan dio Magyarove antikorupcijske kampanje.

Prema priopćenju u ponedjeljak, četvero osumnjičenih je privedeno zbog sumnje da su nekoliko mjeseci 2024. pomagali vijetnamskim državljanima da dođu u zapadnu Europu.

Počinitelji su osobama koje su zatražile vizu naplaćivali naknadu u mađarskim veleposlanstvima u Vijetnamu koju su potom podijelili među sobom, rekle su vlasti.

Ženu i trojicu muškaraca se sumnjiči za "krijumčarenje ljudima u sklopu zločinačkog udruženja radi ostvarivanja financijske koristi", kazala je policija.

NVVH je u rujnu kazao da je "prodaja političkih veza radi stjecanja dozvola za boravak i rad" jedan od četiri slučaja koje namjerava istraživati.

Dvoje bivših ministara Orbanove vlade i bivši šef središnje banke Gyorgy Matolcsy su trenutno pod istragom zbog optužbi za mito u odvojenim istragama.

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