izlazi u ponoć
GTA 6: Sve što trebate znati o najiščekivanijoj videoigri
Ekonomisti predviđaju da bi GTA 6 mogao američko gospodarstvo stajati do milijardu dolara zbog gubitka produktivnosti, a igra izlazi u ponoć.
Prošlo je više od desetljeća, a procjenjuje se da je razvoj stajao više od milijardu dolara, no vjerojatno najiščekivanije izdanje u povijesti videoigara napokon je stiglo. Ili gotovo stiglo, piše Al Jazeera.
Ovisno o tome gdje živite, Grand Theft Auto VI, poznatiji kao GTA 6, bit će dostupan za igranje za manje od 12 sati.
Tvrtka za analizu digitalnog tržišta Sensor Tower procjenjuje da je Rockstar Games već ostvario oko 1,1 milijardu dolara prihoda od prednarudžbi, čime je GTA 6 postao igra s najvećim prihodom od prednarudžbi u povijesti.
Što, dakle, igrači mogu očekivati? I, još važnije, hoće li igra opravdati golema očekivanja?
Kada izlazi GTA 6?
Rockstar Games potvrdio je da će najnoviji nastavak iznimno popularne franšize biti objavljen danas u ponoć prema lokalnom vremenu u svim regijama. Oni koji su igru unaprijed naručili već je mogu preuzeti, što će im omogućiti da počnu igrati GTA 6 čim otkuca ponoć.
Akcijsko-avanturistička igra bit će dostupna na konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Igrači će je također moći igrati na konzoli Xbox One putem usluge Xbox Cloud Gaming. Ovisno o konzoli koju posjedujete, za preuzimanje GTA 6 trebat će vam do 212 GB slobodnog prostora za pohranu.
Preuzimanje bi moglo trajati nekoliko sati, ovisno o brzini internetske veze. Izravno povezivanje konzole s usmjerivačem putem Ethernet kabela moglo bi znatno skratiti vrijeme preuzimanja.
Što igrači mogu očekivati?
Videoigre su od početka stoljeća znatno napredovale, a s njima i GTA. Franšiza je postala krunski dragulj industrije koja je, prema podacima tvrtke Newzoo, 2025. godine ostvarila više od 201 milijarde dolara prihoda na globalnom tržištu.
Ukratko, GTA je pravi stroj za zarađivanje novca, a njegovi obožavatelji smatraju da je takav financijski uspjeh itekako zaslužen. Prema izvještajima, GTA V Online, internetski način igranja prethodnog nastavka serijala, Rockstar Gamesu i dalje donosi prosječno 1,3 milijuna dolara dnevno.
GTA 6, poput svojeg prethodnika, imat će više od jednog glavnog protagonista. Radnja igre smještena je u izmišljeni Vice City, grad inspiriran Miamijem na Floridi. Priča prati ljubavni i kriminalni par Jasona Duvala i Luciju Caminos, čiji životi podsjećaju na živote zloglasnog kriminalnog para Bonnie i Clyde.
Njih su dvoje 1934. godine ubili američki policajci u zasjedi, nakon više od dvije godine pljačkanja banaka i ubijanja policijskih službenika. Očekuje se da će GTA 6 sadržavati još više kriminala i nasilja nego prethodni nastavci, a za završetak glavne priče navodno će biti potrebno oko 50 sati.
Istodobno, za potpuno dovršavanje igre, odnosno ostvarivanje svih ciljeva, moglo bi biti potrebno čak 200 sati.
Očekuje se da će karta igre biti otprilike dvostruko veća od one u GTA V, sa stotinama zgrada u koje će igrači moći ući, više od 170 životinjskih vrsta i unaprijeđenom umjetnom inteligencijom.
Sve bi to moglo učiniti GTA 6 dosad najrealističnijim nastavkom franšize.
Novi policijski sustav: Svjedoci, nadzorne kamere i potrage
Sustav policijske potrage, koji se obično aktivira kada igrači počine kaznena djela, također je temeljito prerađen. Igrači će za najteže prijestupe moći dosegnuti razinu potrage od šest zvjezdica, dok bi lakši prijestupi mogli rezultirati samo jednom zvjezdicom.
U igri u kojoj je kršenje zakona jednako uobičajeno kao jutarnje umivanje, Rockstar Games usredotočio se na što vjernije prikazivanje istražnih postupaka koje policija provodi u stvarnom životu. Likovi kojima upravlja računalo, poznati kao NPC-jevi (non-playable characters), sada će moći obavijestiti policiju kada svjedoče kaznenom djelu.
Sigurnosne kamere također će moći snimiti Jasona i Luciju, pružajući policajcima dodatne informacije. To znači da će se igrači morati više potruditi kako bi se riješili policije koja im je za petama.
Policajci će prikupljati različite tragove o počinjenim nedjelima, zbog čega će igrači morati poduzimati više koraka kako bi izbjegli uhićenje, uključujući promjenu izgleda i zamjenu vozila.
Što kažu najvjerniji obožavatelji?
Poslodavci diljem svijeta sutra bi se mogli suočiti s nedostatkom radnika. Agencija za istraživanje tržišta Opinium procjenjuje da bi samo u Ujedinjenom Kraljevstvu moglo biti izgubljeno 4,1 milijun radnih dana zbog zaposlenika koji će otvoriti bolovanje kako bi dan proveli igrajući GTA 6.
Oni organiziraniji unaprijed su uzeli slobodan dan, među njima i Karl O’Connor (34), koji živi u Watfordu, gradu nedaleko od sjeverozapadnog dijela Londona.
O’Connor radi puno radno vrijeme kao voditelj kina, a kaže da mu je Grand Theft Auto: Vice City, objavljen 2002. godine, najdraža videoigra svih vremena.
„Imao sam 10 godina kada je igra izašla”, rekao je za Al Jazeeru.
„Ta je igra uvelike oblikovala moj odnos prema umjetnosti. U to sam se vrijeme počeo zaljubljivati u glazbu, a glazbena podloga igre dodatno je potaknula tu ljubav jer mi je otvorila vrata širem rasponu glazbenih žanrova. Sutra imam slobodan dan, a iskoristio sam i posljednji dan godišnjeg odmora kako bih dva slobodna dana sljedećeg tjedna produžio na tri.”
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