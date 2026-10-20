nadmoćnom većinom
Manfred Weber ponovo je izabran za čelnika kluba zastupnika EPP-a
Klub zastupnika Europske pučke stranke (EPP) je ponovo izabrao Nijemca Manfreda Webera za svog predsjednika, priopćila je najveća grupacija u Europskom parlamentu u utorak.
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"Ove večeri je zastupnik u EP-u Manfred Weber ponovo izabran za predsjednika skupine EPP-a u Europskom parlamentu nadmoćnom većinom", ističe se u priopćenju grupacije.
Manfred, koji je izabran peti put, na čelu EPP-a u Europskom parlamentu je od 2014.
Klub zastupnika je tajnim glasanjem također izabrao i preostale članove predsjedništva, odnosno 10 potpredsjednika.
Riječ je o Francois-Xavieru Bellamyju iz Francuske, Andrzeju Halickom iz Poljske, Eszter Lakos iz Mađarske, Jeroen Lenaers iz Nizozemske, Dolors Montserrat iz Španjolske, Siegfriedu Muresanu iz Rumunjske, Massimilianu Saliniju iz Italije, Tomasu Tobeu iz Švedske, Romani Tomc iz Slovenije te Željani Zovko iz Hrvatske.
Klub zastupnika EPP-a najveća je politička grupacija u Europskom parlamentu sa 185 članova iz svih zemalja članica Europske unije.
Izbori održani u utorak redovni su izbori na polovici mandata saziva parlamenta.
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