Manfred Weber ponovo je izabran za čelnika kluba zastupnika EPP-a

Riječ je o Francois-Xavieru Bellamyju iz Francuske, Andrzeju Halickom iz Poljske, Eszter Lakos iz Mađarske, Jeroen Lenaers iz Nizozemske, Dolors Montserrat iz Španjolske, Siegfriedu Muresanu iz Rumunjske, Massimilianu Saliniju iz Italije, Tomasu Tobeu iz Švedske, Romani Tomc iz Slovenije te Željani Zovko iz Hrvatske.