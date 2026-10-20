ubrzano naoružavanje
Vučić: Treći svjetski rat je neizbježan
Bivši srpski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je da se svijet kreće prema velikom vojnom sukobu i da je treći svjetski rat neizbježan zbog ubrzanog naoružavanja europskih zemalja.
Oglas
U intervjuu s ruskom novinarkom Ksenijom Sobčak upozorio je na sve veće izdatke za obranu diljem Europe, pa tako i u skandinavskim zemljama, koje istodobno jačaju svoje vojne sposobnosti.
Kao primjer je naveo njemački obrambeni koncern Rheinmetall, čija se dobit, kako tvrdi, povećala sedamnaest puta zbog povećane potražnje za vojnom opremom. "Nisam ni budala ni slijep. Ako ne vidite kako se Europa naoružava, onda to namjerno ignorirate. Ali zašto se naoružavaju? S kojim ciljem?" upitao je Vučić.
Čehovljeva puška i gomilanje oružja
Vučić je situaciju usporedio s književnim pravilom iz drama Antona Čehova, prema kojem puška koja se pojavi u prvom činu na kraju mora opaliti. Smatra da bi se ista logika mogla primijeniti na Europu, gdje bi gomilanje oružja moglo završiti oružanim sukobom.
Naveo je da europske vlade nastavljaju jačati svoje oružane snage, a povećane troškove za obranu objašnjavaju potrebom zaštite od Rusije.
⚡️ “World War III is inevitable,” — Vučić According to Vučić, Europe is rapidly rearming and preparing for a large-scale conflict, pouring enormous amounts of money into weapons. “It’s like in Chekhov’s plays: if a gun is hanging on the wall in the first act, it will go off in the third,” Vučić said.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
Pesimizam unatoč pozivu na dijalog
Bivši predsjednik izrazio je pesimizam oko međunarodne sigurnosne situacije i ocijenio da su pripreme za veći rat sve očitije. "Bio bih najsretniji čovjek na svijetu da sam u krivu, ali bojim se da to nije slučaj", izjavio je Vučić, a prenose srbijanski mediji.
Ovo nije prvi put da upozorava na mogućnost globalnog sukoba, a kao glavne razloge ističe geopolitičke napetosti i vojnu eskalaciju.
Tijekom razgovora dotaknuo se i odnosa Srbije s Rusijom i zapadnim zemljama te rata u Ukrajini. Unatoč upozorenjima, ponovio je stav da su diplomacija i pregovori i dalje ključni za sprječavanje daljnje eskalacije, prenosi Index.hr.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas