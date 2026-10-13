"Šest zastava"
Muškarac pao s "vlaka smrti" i poginuo: "Tri puta udario u vagon"
Tvrtka Six Flags priopćila je da je privremeno zatvorila devet atrakcija diljem Sjedinjenih Država nakon što je u ponedjeljak jedan muškarac poginuo, a nekoliko drugih osoba ozlijeđeno u nesreći na vlaku smrti u zabavnom parku u Georgiji.
Policija nije objavila kako je muškarac poginuo ni koliko je osoba ozlijeđeno, no svjedoci tvrde da je pao s vlaka smrti Goliath u zabavnom parku Six Flags Over Georgia, oko 16 kilometara zapadno od središta Atlante, piše CNN.
„Pao je i tri puta udario u vagon“, prije nego što je završio na krovu atrakcije uklete kuće koja se nalazila ispod, rekao je jedan svjedok za WXIA, televizijsku postaju povezanu s CNN-om.
Prema podacima na internetskoj stranici Six Flagsa, vožnja traje 210 sekundi, a vlak smrti postiže najveću brzinu od 113 kilometara na sat i doseže visinu od 61 metra.
Park, jedan od najvećih u Georgiji i popularno odredište za obitelji i djecu, tijekom listopada radi vikendom, no u ponedjeljak je bio otvoren zbog obilježavanja Kolumbova dana, kada mnoge škole na području Atlante imaju jesenske praznike.
Glasnogovornik Six Flagsa izjavio je u ponedjeljak navečer da je devet vlakova smrti u šest drugih zabavnih parkova te tvrtke privremeno zatvoreno „iz krajnjeg opreza“.
Okolnosti nesreće istražuju detektivi Odjela za teška kaznena djela policije okruga Cobb, priopćila je policija.
„Duboko nas je potresla današnja nesreća u našem parku u kojoj je stradao jedan od naših posjetitelja“, priopćio je Six Flags Over Georgia. „Naše misli i iskrena sućut upućene su njegovoj obitelji, prijateljima i najbližima.“
Nesreća se dogodila gotovo dva tjedna nakon što je zabavni park Six Flags Magic Mountain u Kaliforniji najavio trajno zatvaranje svoje svjetski poznate atrakcije X2, nakon CNN-ove istrage koja je dokumentirala izvješća o teškim ozljedama i smrtnim slučajevima povezanima s tom vožnjom.
Posjetitelji opisuju stravične prizore nesreće
Policija je priopćila da se nesreća dogodila nešto prije 16 sati te da su na mjesto događaja izašli policajci raspoređeni u parku, kao i pripadnici redovite policijske ophodnje.
Par koji se također nalazio na Goliathu rekao je za WXIA da su vidjeli kako je muškarac tri puta udario u konstrukciju vlaka smrti.
„Odlično smo se zabavljali, a onda smo odjednom počeli vrištati: 'O, Bože, što se događa?'“, rekla je žena. Dodala je da su zaposlenici prije vožnje provjerili njihove sigurnosne pojaseve.
Još jedna svjedokinja koja se nalazila na atrakciji rekla je za WXIA da je muškarac pao na djevojku koja je sjedila dva reda ispred nje. Prema njezinim riječima, činilo se da je muškarac bio na vožnji sa sinom, dok su ga supruga i kći promatrale sa zemlje.
„On je na našim fotografijama s Goliatha. Na onoj fotografiji koju snime tijekom vožnje i koju možete zadržati“, rekla je svjedokinja.
Rahim Hakmati, vlasnik sezonske ulaznice za Six Flags Over Georgia, rekao je za CNN da je stigao u park upravo u trenutku kada su ga napuštale velike skupine ljudi.
Hakmati je čuo nekoga kako govori da je osoba pala s Goliatha. Kada se približio atrakciji, vidio je zaštitare kako udaljavaju posjetitelje od vlaka smrti, koji se zaustavio na uzbrdici.
Na kraju su on i ostali posjetitelji evakuirani iz parka.
„Ono što cijelu situaciju čini još nevjerojatnijom jest činjenica da smo prethodne večeri bili u Six Flagsu i sami se vozili Goliathom. Te večeri nismo primijetili ništa neobično niti smo imali ikakvih problema tijekom vožnje“, rekao je Hakmati.
Putnici iz vagona koji se nalazio iza, a koji se zaustavio na strmoj uzbrdici visoko iznad tla, evakuirani su oko 17 sati. Snimka iz zraka koju je objavio WXIA prikazuje kako ih zaposlenici vode niz stubište uz tračnice Goliatha.
Još dva vlaka smrti u zabavnim parkovima Six Flags u Illinoisu i Kaliforniji nose isto ime i pripadaju kategoriji takozvanih hipervlakova smrti, čeličnih konstrukcija viših od 61 metra. Sva tri vlaka smrti izgradili su različiti proizvođači.
Predsjednica povjerenstva okruga Cobb Lisa Cupid izjavila je u ponedjeljak da će okrug tijekom istrage blisko surađivati sa zabavnim parkom i ostalim partnerima.
„Ne mogu ni zamisliti kakvim su strahotama danas svjedočili posjetitelji i zaposlenici, a srce me boli zbog obitelji koja je izgubila voljenu osobu“, rekla je.
„Six Flags Over Georgia važan je dio naše turističke ponude i privlači posjetitelje iz cijelog okruga, naše savezne države i jugoistočnog dijela zemlje“, dodala je, napomenuvši da će nadležna tijela objaviti dodatne informacije nakon njihove potvrde.
„U međuvremenu, molim vas da mislite na obitelj preminulog, ozlijeđene, zaposlenike i vodstvo Six Flagsa te našu zajednicu. Svi se pokušavamo nositi s pitanjem kako se nešto toliko razorno moglo dogoditi na mjestu koje je generacijama obitelji pružalo toliko sretnih uspomena.“
Sigurnost vlakova smrti pod povećalom
Iako okolnosti smrti u ponedjeljak još nisu poznate, nesreća se dogodila samo nekoliko tjedana nakon što je Six Flags najavio zatvaranje jednog od svojih najpoznatijih vlakova smrti, X2, u zabavnom parku Six Flags Magic Mountain u Kaliforniji. Odluka je uslijedila nakon CNN-ove istrage koja je razotkrila dugu povijest teških ozljeda s trajnim posljedicama i smrtnih slučajeva povezanih s tom atrakcijom.
Tvrdnje o ozljedama posjetitelja tijekom vožnje X2 pojavljuju se već više od desetljeća, no uglavnom su ostajale daleko od očiju javnosti sve dok CNN-ova istraga ovoga ljeta nije otkrila više od desetak prijava teških ozljeda i hospitalizacija povezanih s tom atrakcijom, uključujući najmanje dva smrtna slučaja.
U srpnju su dvije žene završile na istom hitnom bolničkom prijmu u Santa Clariti s ozljedama mozga nakon vožnje na X2, u razmaku od samo šest dana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare