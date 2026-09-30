Gaming turizam
"Spavanac" u igri: U Europi se otvara Minecraft hotel
Novi Minecraft World Hotel trebao bi biti otvoren u Velikoj Britaniji 2027. godine, u sklopu tematskog područja Minecraft World u zabavnom parku Chessington World of Adventures, nedaleko od Londona.
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Hotel će imati 69 tematskih soba, od kojih će 20 biti luksuznije, a 49 standardnih. Posjetitelje će dočekati prepoznatljivi Minecraftovi blokovi, boje, bića i krajolici, ali ovaj put u stvarnom svijetu, piše Euronews.
Recepcija će biti uređena poput Overworlda, uz stabla i životinje karakterističnog kockastog izgleda. Dizalo će izgledati poput Nether portala, dok će hodnici podsjećati na rudarska okna.
Ni sobe neće biti klasične hotelske prostorije. U njima će se pojaviti elementi, predmeti, teksture i boje po kojima je Minecraft prepoznatljiv, kako bi gosti imali dojam da su zakoračili ravno u popularnu igru.
Stiže i prva Minecraftova roller coaster atrakcija
Hotel će biti dio mnogo većeg projekta. U neposrednoj blizini nalazit će se Escape the Nether, prva roller coaster atrakcija na svijetu inspirirana Minecraftom, koja će imati i unutarnje i vanjske dijelove.
U novom Minecraft Worldu bit će i obiteljske atrakcije, restorani, tematske trgovine te različita interaktivna iskustva.
Gosti hotela moći će posjetiti i tematski restoran te "potion bar", a cijeli prostor bit će osmišljen tako da što vjernije prenese atmosferu videoigre u stvarni svijet.
"Razmišljali smo o svakom detalju, od veličine blokova do načina na koji ćemo bića i biome prenijeti u stvarni svijet“, rekao je Filip Keatly Thoms, kreativni direktor Minecraft Parks and Experiences u kompaniji Mojang Studios.
Cilj projekta, dodao je, jest stvoriti autentično Minecraft iskustvo i omogućiti posjetiteljima da popularnu igru dožive na potpuno nov način.
Gaming turizam sve popularniji
Minecraft hotel dio je sve većeg trenda u turističkoj i hotelskoj industriji. Ljubitelji videoigara više ne posjećuju samo konvencije i tematske parkove, već dobivaju priliku spavati i boraviti unutar svjetova svojih omiljenih igara.
U Japanu, primjerice, lanac MIMARU već ima Pokémon tematske sobe u deset hotela u Tokiju, Kyotu i Osaki. Sobe su uređene likovima iz popularne franšize, a uključuju i tematske kuhinje i kupaonice.
U Hokkaidu je nedavno otišao korak dalje i otvoren je hotel u obliku Poké Ball lopte. Kapsula promjera oko tri metra nalazi se uz jezero, a gostima pruža dojam da spavaju unutar prave Poké Ball lopte.
Sličan koncept postoji i u Španjolskoj, gdje Magic World Resort u Oropesi del Mar ima Magic Games Hotel s gaming sobama, konzolama, VR i AR sadržajima, turnirima te muzejom videoigara.
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