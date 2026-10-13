sjednica sabora
Bulj napao Možemo i HDZ: "Je l' dobro hranite Pripuza, kolegice Benčić?" Brzo mu je stigao odgovor
Saborski zastupnici na dnevnom redu u utorak imaju raspravu o radu Vlade, a zatim i onu o prijedlogu opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Uvodno se zastupnicima obratio Mostov Miro Bulj.
Oglas
"Glava hobotnice otpadne mafije je premijer Andrej Plenković. I to, narode, nemojte nikada zaboraviti", poručio je sa saborske govornice Miro Bulj.
Mostovac je poručio da je kriminal oko otpada kontrolirao Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor. "To je jedan krak hobotnice, ali glava je Andrej Plenković", kaže Bulj dodajući da je uništeno "srce Hrvatske" - Lika.
"Debelo ste povezani s kriminalnom hobotnicom", poručio je HDZ-ovcima.
"Vama je kao i Možemu moralna i financijska potpora - Petar Pripuz", kazao je naglasivši da je njega Pripuz tužio.
"Je l' dobro hranite Pripuza, kolegice Benčić? Kljukate ga eurima da ne zna di će s njima. I ne smijete ga spomenti, ne smijete beknut'", rekao je Bulj.
Za povredu Poslovnika javio se potom HDZ-ov Krunoslav Katičić: "Iznošenje laži, optuživanje bez dokaza, kao i uvijek iz Mosta".
Benčić je također odgovorila Bulju: "Pripuz je tužio i mene i dobio drugostupanjsku pravomoćnu odluku u manje od godinu dana. Istovremeno to isto pravosuđe rješava prekršajne naloge za Gospić iz 2024."
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas