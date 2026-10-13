Izdeliye 506
FOTO / Rusija nabavlja 32 moćne rakete: Domet im je 6500 kilometara, a dva su scenarija njihove uporabe
Britanski institut za obrambena i sigurnosna istraživanja RUSI objavio je novo izvješće dr. Sidhartha Kaushala o ruskom strateškom nuklearnom arsenalu i sustavima za njegovu uporabu.
U izvješću se iznose brojni zanimljivi zaključci, a jedan od njih odnosi se na krstareću raketu dugog dometa Kh-BD, poznatu i pod oznakom Izdeliye 506. Prema ruskim tvrdnjama, njezin domet iznosi 6500 kilometara, a namijenjena je strateškim bombarderima Tu-95MS i Tu-160M.
Prema Kaushalovoj analizi, ruski neuspjeh u realizaciji projekta strateškog bombardera PAK DA, koji je trebao zamijeniti zrakoplove Tu-95MS i Tu-160, znači da Moskva mora pronaći druge načine za povećanje borbenih sposobnosti postojećih zrakoplova.
Raketa dometa 6500 kilometara
U tu se strategiju uklapa raketa Kh-BD, čiji deklarirani domet iznosi 6500 kilometara. Međutim, raketa je veća od modela Kh-101, što znači da bombarderi Tu-95MS i Tu-160 moraju proći određene preinake kako bi je mogli nositi, kako piše portal Defense Express.
Kaushal smatra da bi velik domet rakete Kh-BD mogao omogućiti ruskim strateškim bombarderima napade na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu bi rakete mogli lansirati izvan dosega američkih sustava protuzračne obrane.
Jedno od mogućih područja za lansiranje jest Zemlja Aleksandre, otok u ruskom dijelu Arktika.
Međutim, rusko strateško zrakoplovstvo suočava se s još jednim izazovom. Sjedinjene Američke Države naučile su pratiti pripreme bombardera Tu-95MS i Tu-160 za raketne napade.
U slučaju nuklearne eskalacije to bi ruske baze strateškog zrakoplovstva, uključujući Engels i Olenju u europskom dijelu Rusije, moglo učiniti ranjivima na moguće preventivne napade NATO-a.
Rusija planirala nabaviti 32 rakete
Vojni portal Defense Express navodi i nekoliko dodatnih pojedinosti o ovoj procjeni.
Za raketu Kh-BD javnost je prvi put doznala u jesen 2023. godine. Tada su ruski dužnosnici izjavili da će modernizirani bombarderi Tu-160 nositi ovu raketu.
Također su naveli da će se Kh-BD od rakete Kh-101 razlikovati po dimenzijama, ali i po deklariranom dometu od 6500 kilometara.
U jesen 2025. godine ukrajinski vojni portal Militarnyi objavio je procurjele ruske dokumente prema kojima je strateško zrakoplovstvo ruskih Zračno-svemirskih snaga tijekom 2024. trebalo dobiti 16 raketa Kh-BD, a još 16 predviđeno je za 2026. godinu.
Prema tim dokumentima, cijena jedne rakete iznosila je oko 4,5 milijuna dolara.
Ako su obje isporuke realizirane prema planu, Rusija bi u sklopu tih nabava ukupno dobila 32 krstareće rakete Kh-BD.
Hoće li ih upotrijebiti protiv Ukrajine ili čuvati za NATO?
Time se otvaraju dva moguća scenarija.
Rusija bi mogla pokušati testirati novu raketu u stvarnim borbenim uvjetima, koristeći je za napade na Ukrajinu.
Druga je mogućnost da Moskva rakete Kh-BD zadrži kao stratešku pričuvu za potencijalni izravni sukob s NATO-om.
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