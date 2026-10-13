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Izdeliye 506

FOTO / Rusija nabavlja 32 moćne rakete: Domet im je 6500 kilometara, a dva su scenarija njihove uporabe

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13. lis. 2026. 07:11
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A man walks close to a Tupolev TU-95MS turboprop-powered strategic bomber during the MAKS-2015, the International Aviation and Space Show, in Zhukovsky, outside Moscow, on August 25, 2015. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)
KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Britanski institut za obrambena i sigurnosna istraživanja RUSI objavio je novo izvješće dr. Sidhartha Kaushala o ruskom strateškom nuklearnom arsenalu i sustavima za njegovu uporabu.

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U izvješću se iznose brojni zanimljivi zaključci, a jedan od njih odnosi se na krstareću raketu dugog dometa Kh-BD, poznatu i pod oznakom Izdeliye 506. Prema ruskim tvrdnjama, njezin domet iznosi 6500 kilometara, a namijenjena je strateškim bombarderima Tu-95MS i Tu-160M.

Prema Kaushalovoj analizi, ruski neuspjeh u realizaciji projekta strateškog bombardera PAK DA, koji je trebao zamijeniti zrakoplove Tu-95MS i Tu-160, znači da Moskva mora pronaći druge načine za povećanje borbenih sposobnosti postojećih zrakoplova.

Raketa dometa 6500 kilometara

U tu se strategiju uklapa raketa Kh-BD, čiji deklarirani domet iznosi 6500 kilometara. Međutim, raketa je veća od modela Kh-101, što znači da bombarderi Tu-95MS i Tu-160 moraju proći određene preinake kako bi je mogli nositi, kako piše portal Defense Express.

Kaushal smatra da bi velik domet rakete Kh-BD mogao omogućiti ruskim strateškim bombarderima napade na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu bi rakete mogli lansirati izvan dosega američkih sustava protuzračne obrane.

Jedno od mogućih područja za lansiranje jest Zemlja Aleksandre, otok u ruskom dijelu Arktika.

Međutim, rusko strateško zrakoplovstvo suočava se s još jednim izazovom. Sjedinjene Američke Države naučile su pratiti pripreme bombardera Tu-95MS i Tu-160 za raketne napade.

U slučaju nuklearne eskalacije to bi ruske baze strateškog zrakoplovstva, uključujući Engels i Olenju u europskom dijelu Rusije, moglo učiniti ranjivima na moguće preventivne napade NATO-a.

Rusija planirala nabaviti 32 rakete

Vojni portal Defense Express navodi i nekoliko dodatnih pojedinosti o ovoj procjeni.

Za raketu Kh-BD javnost je prvi put doznala u jesen 2023. godine. Tada su ruski dužnosnici izjavili da će modernizirani bombarderi Tu-160 nositi ovu raketu.

Također su naveli da će se Kh-BD od rakete Kh-101 razlikovati po dimenzijama, ali i po deklariranom dometu od 6500 kilometara.

U jesen 2025. godine ukrajinski vojni portal Militarnyi objavio je procurjele ruske dokumente prema kojima je strateško zrakoplovstvo ruskih Zračno-svemirskih snaga tijekom 2024. trebalo dobiti 16 raketa Kh-BD, a još 16 predviđeno je za 2026. godinu.

In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, the Tupolev Tu-160M "Ilya Muromets" strategic bomber takes off from the runway of an aircraft manufacturer in Kazan on February 22, 2024. (Photo by Dmitry AZAROV / POOL / AFP)
Dmitry AZAROV / POOL / AFP

Prema tim dokumentima, cijena jedne rakete iznosila je oko 4,5 milijuna dolara.

Ako su obje isporuke realizirane prema planu, Rusija bi u sklopu tih nabava ukupno dobila 32 krstareće rakete Kh-BD.

Hoće li ih upotrijebiti protiv Ukrajine ili čuvati za NATO?

Time se otvaraju dva moguća scenarija.

Rusija bi mogla pokušati testirati novu raketu u stvarnim borbenim uvjetima, koristeći je za napade na Ukrajinu.

Druga je mogućnost da Moskva rakete Kh-BD zadrži kao stratešku pričuvu za potencijalni izravni sukob s NATO-om.

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Teme
nato raketa kh-bd rat u ukrajini rusija ukrajina

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