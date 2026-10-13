snimka se širi mrežama
VIDEO / Ukrajinski dron se zabio u kamion. Evo što je snimio samo nekoliko sekundi prije toga
Na snimci koja se širi društvenim mrežama prikazan je sudar dva vozila. Što se dogodilo?
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Ukrajinski kamikaza drona B-2 zaokupio je pažnju dvojice ruskih vozača, a snimka prometne nesreće koju je dron potom zabilježio proširila se mrežama.
Nakon što je snimio nesreću, ukrajinski dron nastavio je let prema ruskoj logističkoj ruti, a putem je preletio skupinu ruskih vojnika koji su ga pokušali zaustaviti, ali u tome nisu uspjeli.
Snimka završava udarom drona u ruski vojni kamion. Još uvijek se ne zna gdje i kada je snimka nastala.
❗️Onboard video from a 🇺🇦Ukrainian B-2 strike drone captures its flight over Russian military supply routes: the appearance of the drone distracts drivers and causes a traffic accident, after which it flies directly over a mobile air defense position that fails to shoot it down, and crashes into the windshield of a Russian military truck.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 10, 2026
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