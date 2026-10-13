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snimka se širi mrežama

VIDEO / Ukrajinski dron se zabio u kamion. Evo što je snimio samo nekoliko sekundi prije toga

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N1 Info
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13. lis. 2026. 08:51
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Snimka zaslona 2026-10-13 084931
X / Screenshot

Na snimci koja se širi društvenim mrežama prikazan je sudar dva vozila. Što se dogodilo?

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Ukrajinski kamikaza drona B-2 zaokupio je pažnju dvojice ruskih vozača, a snimka prometne nesreće koju je dron potom zabilježio proširila se mrežama.

Nakon što je snimio nesreću, ukrajinski dron nastavio je let prema ruskoj logističkoj ruti, a putem je preletio skupinu ruskih vojnika koji su ga pokušali zaustaviti, ali u tome nisu uspjeli.

Snimka završava udarom drona u ruski vojni kamion. Još uvijek se ne zna gdje i kada je snimka nastala.

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Teme
invazija na ukrajinu rusija ukrajina vijesti iz svijeta

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