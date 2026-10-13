Austrija
Zamka na benzinskoj, stao na četiri minute, a sada mora platiti 374 eura: "Nisam čak ni sišao s motora"
Kratko zaustavljanje na privatnom posjedu u donjoaustrijskom Wöllersdorfu pretvorilo se u ogorčeni pravni sukob. Odvjetnici vlasnika parcele na kojoj se nalazi zatvorena benzinska postaja zatražili su od 84-godišnjeg motociklista plaćanje odštete od čak 374 eura – samo zato što se na tom prostoru zadržao 4 minute kako bi obavio telefonski poziv.
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„Nisam čak ni sišao s motora. Samo sam kratko javio supruzi da brzo stižem kući“, izjavio je ogorčeni umirovljenik za austrijski portal Heute, poručivši kako iz principa odbija platiti traženi iznos.
Pokušaj nagodbe odbijen, uključen inkaso
Nakon konzultacija s austrijskim autoklubom ÖAMTC, 84-godišnjak je vlasniku poslao pismo isprike i uplatio 70 eura kao gestu dobre volje. Međutim, odvjetnici druge strane uplatu su glatko odbili, vratili novac i slučaj proslijedili agenciji za naplatu potraživanja.
Zastupnici vlasnika tvrde kako dnevno deseci vozača neovlašteno prelaze preko njihove privatne parcele te da je prostor jasno označen tablama upozorenja. Fizičke rampe ili lance, kako navode, nisu postavili zbog visokih troškova održavanja. Pokazalo se da motociklist nije jedina žrtva: kamere na zatvorenoj crpki snimaju danonoćno, a slične kazne dobili su i vozači koji su zemljište iskoristili samo za polukružno okretanje ili provjeru istaknutih cijena goriva, prenosi Fenix Magazin.
Što kaže zakon: Nova pravila u Austriji od 2026.
Pravno gledano, riječ je o smetanju posjeda (Besitzstörung), koje nastaje neovlaštenim stupanjem vozilom na tuđe zemljište. Ipak, vlasnici zemljišta više ne mogu samovoljno određivati astronomske cifre:
Zakonski limiti: Od 1. siječnja 2026. u Austriji su na snazi nova zakonska ograničenja troškova za ovakve slučajeve.
Stvarni troškovi: Prema analizi ADAC-a i ÖAMTC-a, izvanraspravni odvjetnički dopis obično stoji oko 100 eura, dok sudski postupak u nespornim slučajevima iznosi oko 200 eura.
Savjet stručnjaka: Radnička komora (Arbeiterkammer) i ÖAMTC savjetuju vozačima da ne plaćaju izvanraspravne zahtjeve koji prelaze 300 eura, već da ih odmah daju na pravnu provjeru jer je iznos od 374 eura u ovom slučaju izgledno pretjeran i pravno upitan.
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