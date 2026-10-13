Zamka na benzinskoj, stao na četiri minute, a sada mora platiti 374 eura: "Nisam čak ni sišao s motora"

Zastupnici vlasnika tvrde kako dnevno deseci vozača neovlašteno prelaze preko njihove privatne parcele te da je prostor jasno označen tablama upozorenja. Fizičke rampe ili lance, kako navode, nisu postavili zbog visokih troškova održavanja. Pokazalo se da motociklist nije jedina žrtva: kamere na zatvorenoj crpki snimaju danonoćno, a slične kazne dobili su i vozači koji su zemljište iskoristili samo za polukružno okretanje ili provjeru istaknutih cijena goriva, prenosi Fenix Magazin.