Dva brza vlaka iskočila iz tračnica: Petoro mrtvih, ne zna se broj ozlijeđenih

author author
N1 Info , Hina
|
18. sij. 2026. 22:40
Screenshot / X
Screenshot / X

Najmanje pet osoba je poginulo kada su dva brza vlaka iskočila iz tračnica na jugu Španjolske u nedjelju, priopćila je španjolska policija.

Najmanje pet osoba poginuo je, a nepoznat broj je zarobljen u vagonima nakon što su dva brza vlaka iskočila iz tračnica u nedjelju na jugu Španjolske, priopćila je španjolska policija. Još se ne zna koliko je ljudi ozlijeđeno.

Nesreća se dogodila u Adamuzu blizu Cordobe. Vlak koji je putovao od Malage do Madrida-Puerta de Atocha u 18:40 sati iskočio je iz tračnica i prešao u susjedni kolosijek te se sudario s brzim vlakom, piše Antena 3. Drugi vlak je nakon sudara također iskočio iz tračnica.

Na terenu su hitne službe, a pruga je zatvorena za promet.

Putnici koji su zarobljeni u vagonima na društvenim mrežama su podijelili videe na kojima kažu kako je sve puno dima te traže liječničku pomoć za ozlijeđene putnike.

