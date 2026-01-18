Dva brza vlaka iskočila iz tračnica: Petoro mrtvih, ne zna se broj ozlijeđenih

Najmanje pet osoba je poginulo kada su dva brza vlaka iskočila iz tračnica na jugu Španjolske u nedjelju, priopćila je španjolska policija.
Najmanje pet osoba poginuo je, a nepoznat broj je zarobljen u vagonima nakon što su dva brza vlaka iskočila iz tračnica u nedjelju na jugu Španjolske, priopćila je španjolska policija. Još se ne zna koliko je ljudi ozlijeđeno.
Primeras imágenes del accidente Adamuz Iryo pic.twitter.com/DM9bOy5uZy— Josep Guijarro (@josepguijarro) January 18, 2026
Nesreća se dogodila u Adamuzu blizu Cordobe. Vlak koji je putovao od Malage do Madrida-Puerta de Atocha u 18:40 sati iskočio je iz tračnica i prešao u susjedni kolosijek te se sudario s brzim vlakom, piše Antena 3. Drugi vlak je nakon sudara također iskočio iz tračnica.
Na terenu su hitne službe, a pruga je zatvorena za promet.
Putnici koji su zarobljeni u vagonima na društvenim mrežama su podijelili videe na kojima kažu kako je sve puno dima te traže liječničku pomoć za ozlijeđene putnike.
Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5— Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
