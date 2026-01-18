Dva brza vlaka iskočila iz tračnica: Petoro mrtvih, ne zna se broj ozlijeđenih

Nesreća se dogodila u Adamuzu blizu Cordobe. Vlak koji je putovao od Malage do Madrida-Puerta de Atocha u 18:40 sati iskočio je iz tračnica i prešao u susjedni kolosijek te se sudario s brzim vlakom, piše Antena 3. Drugi vlak je nakon sudara također iskočio iz tračnica.