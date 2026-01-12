Radite li zimi ovu grešku? Poznati automehaničar upozorio: "Uništit će vam motor"

BookMyGarage, online portal za usporedbu usluga autopopravaka, naglasio je da vozači moraju biti sigurni da je antifriz razrijeđen prije nego što krenu na put. Također su naglasili da vozači ne bi smjeli koristiti vodu iz slavine jer može sadržavati previše minerala koji nisu sigurni za vozila. Potvrdili su da vozači trebaju slijediti omjer 50:50 kad je to moguće kako bi održali motor u dobrom stanju, prenosi Express.