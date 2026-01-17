Oglas

idealan dodatak

Lepinje više nećete kupovati: Napravite ih sa samo dva sastojka

N1 Hrvatska
17. sij. 2026. 12:18
naan Unsplash
Unsplash / Ilustracija

Lepinje su idealan dodatak brojnim jelima, a možete ih pripremiti na vrlo jednostavan način koristeći samo dva sastojka.

Potrebno vam je 280 grama brašna s praškom za pecivo i 250 grama grčkog jogurta, piše klix.ba.

Priprema lepinja

U zdjeli pomiješajte brašno i grčki jogurt pomoću vilice. Radnu površinu lagano pospite brašnom te mijesite smjesu nekoliko minuta.

Oblikujte tijesto u kuglu i lagano je spljoštite. Kuglu izrežite na četiri ili osam dijelova, ovisno o tome koliko velike lepinje želite.

Svaki komad razvaljajte valjkom, a zatim stavite u tavu zagrijanu na srednje jakoj vatri. Pecite svaku stranu dvije do tri minute. Ako ih poslužujete uz curry, premažite ih rastopljenim maslacem s češnjakom kako biste dodatno poboljšali okus.

Teme
lepinja lepinje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
