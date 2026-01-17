Ostavljate ključ u vratima preko noći? Evo zašto je to loša ideja

Mnogi imaju naviku preko noći ostaviti ključ u bravi ulaznih vrata, vjerujući da si time osiguravaju dodatnu zaštitu. Na prvi pogled to se čini kao bezazlen i praktičan potez, no stručnjaci upozoravaju da takva navika nosi više rizika nego koristi. Kada se detaljnije sagleda način funkcioniranja modernih brava, metode provala i postupanje u hitnim situacijama, postaje jasno zašto je to loša ideja.